Deutscher Islamverband Ditib gibt Bespitzelung zu

Auf Diyanet-Anweisung angebliche Gülen-Anhänger ausspioniert – Generalsekretär Alboga: "Bedauern Panne zutiefst"

Berlin/Ankara – Der Islamverband Ditib hat einem Zeitungsbericht zufolge bestätigt, dass Imame des Verbandes Informationen über Anhänger des Predigers Fethullah Gülen nach Ankara schickten.

Ditib-Generalsekretär Bekir Alboga sagte der "Rheinischen Post" vom Donnerstag: "Die schriftliche Anweisung des türkischen Religionspräsidiums Diyanet war nicht an die Ditib gerichtet, trotzdem folgten dem einige wenige Ditib-Imame fälschlicherweise." Gülen gilt in der Türkei als Staatsfeind.

Alboga fügte hinzu: "Wir bedauern die Panne zutiefst und haben diesbezüglich auch mit Diyanet gesprochen." Zuvor hatten Medien berichtet, Imame des deutsch-türkischen Islamverbands hätten angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung in Deutschland bespitzelt. Das türkische Religionspräsidium hatte laut den Berichten eine entsprechende Aufforderung an alle Auslandsvertretungen der Türkei geschickt.

Ausweisung gefordert

Die Linken-Migrationsexpertin Sevim Dagdelen forderte eine Ausweisung der "Ditib-Agenten". Ditib agiere als "verlängerter Arm" des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland, unterstrich Dagdelen in Berlin. "Die Bundesregierung und die Landesregierungen machen sich mitschuldig an der Verfolgung von Andersdenkenden in Deutschland, wenn sie an der Kooperation mit dieser politischen Außenstelle Ankaras festhalten."

Der religionspolitische Sprecher der Grünen, Volker Beck, forderte die Ditib auf, bei der Bundesanwaltschaft Angaben über die Beteiligten an der Spitzelaffäre zu machen. "Der Erklärungsversuch 'Panne' ist angesichts der Abhängigkeit der Ditib von der Diyanet in Ankara und die Rolle der türkischen Botschaft und der Generalkonsulate bei der Steuerung des Verbands und seiner Gliederungen in Deutschland wenig glaubwürdig", erklärte Beck. (APA, 12.1.2017)