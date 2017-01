Die besten Buchungs- und Reisezeiten für 2017

Eine Reisesuchmaschine zeigt, dass sich bei geschickter Planung enorme Ersparnisse bei Hotel- und Flugbuchungen erzielen lassen

Auf das richtige Timing kommt es an: Die Reisesuchmaschine checkfelix.com hat Millionen von Daten analysiert und verrät den besten Buchungszeitpunkt und die besten Reisetage zu den beliebtesten Reisezielen der Österreicher für 2017. Die Analyse zeigt, dass österreichische Reisende bei geschickter Planung bei Flügen und Hotels große Ersparnisse erzielen können. Darüber hinaus haben die Reiseexperten auch die günstigsten Reiseziele des Jahres herausgefunden.

Massive Ersparnisse möglich

Die beste Buchungs- und Reisezeit zu den beliebtesten Reisezielen der Österreicher innerhalb Europas und für Fernreiseziele Österreicher können bis zu 34 Prozent sparen, wenn sie zur richtigen Zeit einen Flug zu einem ihrer europäischen oder internationalen Lieblingsziele buchen. Für die meisten Ziele innerhalb Europas ist zwei bis drei Monate vor Abflug der beste Zeitpunkt, um ein günstiges Ticket zu ergattern.

Wer zur richtigen Zeit und mit zwei Monaten Vorlaufzeit Palma de Mallorca oder Hamburg bucht, kann bis zu 31 Prozent sparen – oder 17 Prozent für Flüge nach Reykjavik. Österreicher, die es nach Paris, Rom oder London zieht, müssen mit etwas mehr Vorlaufzeit planen: Flüge in diese europäischen Metropolen zeigen drei Monate vor Abflug das größte Sparpotenzial. Dies gilt auch für Lissabon, wo bei Flügen, im Vergleich zum teuersten Buchungszeitpunkt, Ersparnisse von bis zu 33 Prozent möglich sind.

Besser unter der Woche fliegen

Zu einigen der beliebtesten internationalen Reiseziele empfiehlt checkfelix, einen Langstreckenflug mit mehr Vorlaufzeit zu buchen. Wer fünf Monate vorher bucht, kann bei Flugtickets zu den Zielen Bali bis zu acht Prozent und San Francisco bis zu 34 Prozent sparen. Wer lieber kurzfristiger buchen möchte, sollte sich die Reiseziele Havanna oder Kapstadt anschauen. So sind zwei Monate vor Abflug bis zu 28 Prozent Ersparnis für Tickets in die kubanische Hauptstadt drin. Für die südafrikanische Hafenstadt liegt das Sparpotenzial bei bis zu zehn Prozent. Bei Flügen nach Bangkok oder Colombo können sich Österreicher mit der Planung am meisten Zeit lassen. Einen Monat vor Abflug sind die Tickets nach Colombo 10 Prozent und nach Bangkok 18 Prozent günstiger als zu einem anderen Buchungszeitpunkt.

Die Analyse von checkfelix zeigt: Wer bei der Wahl der Reisetage flexibel ist, fliegt besonders günstig. Allgemein sind Flüge, sei es auf der Mittel- oder Langstrecke, unter der Woche günstiger als am Wochenende, wobei die besten An- und Abreisetage am häufigsten zwischen Dienstag bis Donnerstag liegen.

Die besten Buchungszeiten zu den beliebtesten Hotelzielen

Ebenso wie bei Flügen können Reisende deutlich sparen, wenn sie ihr Hotel zum richtigen Zeitpunkt buchen: Der Preisvergleich in den Lieblingsstädten der Österreicher zeigt, dass 3- bis 4-Sterne-Hotels um bis zu 53 Prozent günstiger gebucht werden können.

Bei den meisten der beliebtesten europäischen Ziele, wie Amsterdam, Paris, Stockholm oder Rom, schwankt der optimale Buchungszeitpunkt für ein Hotelzimmer zwischen einem und zwei Monaten. All jene, auf deren Reiseliste in diesem Jahr die katalanische Metropole Barcelona steht, können mit Buchungen einen Monat vor dem Aufenthalt bis zu 53 Prozent sparen. Ähnlich hoch liegt das Sparpotenzial bei der beliebten Ferieninsel Mallorca (49 Prozent), allerdings sollten Reisende hier ihr Hotel zwei Monate im Voraus buchen.

Früh buchen für USA, Thailand ...

Ein bis zwei Monate Vorlauf bei der Hotelbuchung sollten Reisende auch für die meisten der beliebtesten USA-Ziele einplanen. So ist die Buchung eines Hotelzimmers in den Städten New York, Las Vegas, Los Angeles oder San Francisco zu diesem Zeitpunkt am günstigsten. Besonders für New York können Kurzentschlossene bei einer Zimmerreservierung nur einen Monat im Voraus bis zu 47 Prozent einsparen. Ganz anders sieht es bei Miami aus: Florida-Reisende sparen bis zu 18 Prozent, wenn sie die Hotelbuchung ganze 11 Monate vor Anreise durchführen.

Buchen im Voraus ist auch für Thailand-Reisende empfehlenswert. Zimmer in einem 3- bis 4-Sterne-Haus sind in Bangkok elf Monate vor Anreise bis zu 24 Prozent günstiger, während das Sparpotenzial für Hotels auf Ko Samui bei bis zu 33 Prozent liegt, wenn das Hotel zehn Monate vor der Anreise gebucht wird. Nur Reisende, die sich in Thailand auf den Weg nach Khao Lak machen wollen, können sich mehr Zeit lassen für die Buchung ihres Hotelzimmers: Hier werden bis zu 30 Prozent gespart, wenn man die Unterkunft fünf Monate vorher bucht.

Die günstigsten Reiseziele des Jahres 2017

Für Österreicher auf der Suche nach dem ultimativ günstigsten Flugangebot hat checkfelix die beiden günstigsten Flugziele innerhalb Europas und international ausfindig gemacht. Auf der Kurzstrecke liegt Mailand (durchschnittlich 103 Euro) auf dem Spitzenplatz, während außerhalb Europas das allseits beliebte Marrakesch (durchschnittlich 199 Euro) am günstigsten zu bereisen ist. Für ein Flugticket nach Mailand liegt das Sparpotenzial bei bis zu 25 Prozent, wenn Reisende ihr Ticket zwei Monate vor Abflug buchen.

Für Marrakesch sind mit einer Buchungszeit von fünf Monaten Vorlaufzeit maximale Ersparnisse von bis zu 14 Prozent möglich. Die besten Abreisetage liegen für beide Ziele in der zweiten Wochenhälfte, während der Rückflug an einem Montag für Mailand und Donnerstag für Marrakesch gebucht werden sollte, um besonders günstig an das Ziel zu gelangen. (red, 18.1.2017)