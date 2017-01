Die Filmstarts der Woche

foto: upi

Manchester By The Sea (USA 2016, 138 min)

Regie: Kenneth Lonergan

Mit: Casey Affleck, Kyle Chandler, Michelle Williams, Matthew Broderick, Gretchen Mol

In seiner dritten Regiearbeit erzählt der US-amerikanische Dramatiker, Drehbuchautor und Regisseur Kenneth Lonergan vom Handwerker Lee Chandler (Casey Affleck), der nach dem Tod seines älteren Bruders in seine kleine Heimatstadt an der Küste zurückkehren muss. Dort wird er mit der Vormundschaft für seinen 16-jährigen Neffen (Lucas Hedges) und einer früheren Familientragödie konfrontiert. "Manchester by the Sea" war der Eröffnungsfilm der letzten Viennale und läuft nun regulär im Kino an.