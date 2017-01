Weltgrößte Medienkonzerne: Netflix ist sechsmal so groß wie der ORF

Google-Holding Alphabet im IfM-Ranking vor Comcast, Disney und Murdochs Doppelkonzern News Corp/21st Century Fox

Wien –Alphabet und Comcast vor Disney und Rupert Murdochs Medienreich: Lutz Hachmeisters Institut für Medien- und Kommunikationspolitik hat wieder die größten Medien- und medienrelevanten Konzerne der Welt nach Umsätzen gereiht.

Was Google/Alphabet, Apple oder Amazon in einem Ranking der Medienkonzerne zu suchen haben, erklärt Hachmeister im Gespräch mit der deutschen Branchenzeitung Horizont etwa mit Verweis auf die gleiche Einnahmequelle: 98 Prozent der Google-Umsätze kämen über Werbung, erinnert Hachmeister. Und er findet: "Medien-, Wissens- und Datenkonzerne müssen heute zusammen analysiert werden."

68 Google-Milliarden, größtenteils Werbung

Google liegt mit an die 68 Milliarden Euro Umsatz gleich an der Spitze des Rankings. Und andere – relative – Newcomer in der Medienwelt haben mit ihren globalen Umsätzen deutsche Medienriesen wie Springer und ProSiebenSat.1 mit jeweils rund 3,3 Milliarden Euro überholt. Netflix setzt mit 6,1 Milliarden beinahe das Doppelte um.

Österreichs Medienriese

Österreichs weitaus größtes Medienunternehmen wiederum, der öffentlich-rechtliche ORF, nimmt mit seiner Milliarde pro Jahr allein aus Österreich rund ein Sechstel des globalen Umsatzes von Netflix um. Der ORF ist laut Etat-Ranking größer als die vier größten Verlage des Landes zusammen.

Der ORF setzt etwas weniger als ein Drittel der Einnahmen von ProSiebenSat.1 im ganzen deutschprachigen Raum um.

Das Ranking der 50 größten Medienkonzerne der Welt findet naturgemäß ohne ORF statt:

(red, 12.1.2017)