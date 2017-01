Galaxy S7: Samsung startet mit Auslieferung von Android 7.0

Teilnehmer des Beta-Programms bekommen Update als erstes

Mitte August des vergangenen Jahres hat Google eine neue Generation seines mobilen Betriebssystems vorgestellt. Fünf Monate später ist die Verbreitung von Android 7.0 "Nougat" weiterhin verschwindend gering, gerade einmal 0,7 Prozent aller Android Geräte sind derzeit mit der aktuellsten Softwaregeneration ausgestattet. Ein Umstand, der nicht zuletzt darauf zurückzuführen ist, dass nur wenige Hersteller bisher entsprechende Updates für ihre Geräte geschmiedet haben.



Update-Start

Nun kommt allerdings Bewegung in die Angelegenheit: Samsung hat mit der Auslieferung des Updates auf Android 7.0 für das Galaxy S7 begonnen, berichtet SamMobile. Als erstes werden dabei die Teilnehmer des Beta-Programms bedacht, die seit kurzem auf die fertige Version aktualisiert werden.

Schrittweise

Wann andere User an der Reihe sind, ist offiziell noch nicht bekannt, zuletzt war aber der 17.1. als Termin für den breiteren Update-Startschuss im Gespräch. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sämtliche S7 (Edge)-Nutzer auch umgehend die neue Version erhalten werden, hängt die Verfügbarkeit des Updates für das eigene Gerät doch von einer Vielzahl von Faktoren ab. So werden etwa frei gekaufte Smartphones üblicherweise vor Provider-Geräten mit Updates versorgt, auch die regionale Verteilung variiert zeitlich meist stark.

Neuigkeiten

An dem Update fällt allerdings auch auf, dass die Nutzer weiterhin nicht die aktuellste Android-Ausgabe erhalten, statt Android 7.1.1 gibt es hier also "nur" Android 7.0. Mit der Aktualisierung auf "Nougat" gehen bei Samsung aber auch so schon einige Neuerungen einher. So kann etwa die Bildschirmauflösung auf 1080p vermindert werden, um den Akkuverbrauch zu reduzieren, auch gibt es einen Nachtmodus, und einzelne Apps können gezielt in einen Schlafmodus versetzt werden. Dazu kommen natürlich noch all die Verbesserungen an der Softwarebasis, die Google für Android 7 vorgenommen hat. (apo, 12.1.2017)