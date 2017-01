Rockstar Bruce Springsteen bekommt ein eigenes Archiv

In der Nähe seiner Heimatstadt in New Jersey

New York – Die Universität Monmouth im US-Bundesstaat New Jersey hat die Gründung eines Archivs zur Rock-Legende Bruce Springsteen bekannt gegeben. Der "Boss" verbrachte seine Kindheit und Jugend in der nahe gelegenen Arbeiterstadt Freehold.

Diese inspirierte ihn zu seinem Song "Born to Run" und seiner gleichnamigen Autobiografie. Noch näher am Standort des Archivs liegt die Stadt Asbury Park am Atlantik, wo Springsteen seine musikalische Karriere startete.

Bruce Springsteen Archives and Center for American Music heisst die neue, am Dienstag angekündigte akademische Einrichtung, die unter anderem Schriften, Fotografien und andere Gegenstände zu dem 67-jährigen Rockstar sammeln wird – aber auch Materialien zu anderen Musikikonen wie Frank Sinatra oder Woody Guthrie. (APA, 12.1.2017)