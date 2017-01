Konzertsaal "Elphi" in Hamburg eröffnet

Nach fast zehn Jahren Bauzeit konnte am Mittwochabend das Eröffnungskonzert über die Bühne gehen



"Ich bin in Liverpool geboren, erwachsen wurde ich in Hamburg." Wer weiß, ob John Lennon, der mit den Beatles seinerzeit die Hamburger Clubs bespielte, bei der Eröffnung der Elbphilharmonie dabei wäre. Womöglich würde er eher eines jener Projekte unterstützen, das sich im Schatten wähnt. Etwa den popaffinen Golden Pudel Club, der abbrannte und nun auf Wiedererrichtung und Mithilfe der Kulturpolitik hofft.

Komponist Wolfgang Rihm wäre jedenfalls sicher im neuen Bau zugegen gewesen, allerdings wurde er krank. Man wünscht ihm bei der Einweihung im Großen Saal, der 2.200 Personen fasst, gute Besserung. Dennoch "sehen Sie einen glücklichen Intendanten", erklärt Christoph Lieben-Seutter zuvor, Chef des neuen Kunstraumes. Auch bei Besuchern, die die Elbphilharmonie einfach so aufgesucht hätten, würde sie ein Lächeln aufs Antlitz zaubern, berichtet Lieben-Seutter. Für seine entspannten Verhältnisse (er war einige Jahre Chef des Wiener Konzerthauses) wirkt er fast euphorisch. Letztlich ist ja nun alles fertig geworden, auch Rihms für die Eröffnung komponiertes Stück "Reminiszenz".

Wahrzeichen von Geduld, Misswirtschaft und Durchhaltevermögen

Nun, alles andere wäre nur als ironische Komponistenpointe des Widerstands zu interpretieren gewesen. Die Elbphilharmonie ist ja auch zum Wahrzeichen von Geduld, Misswirtschaft und Durchhaltevermögen geworden. Sie war, nun mit gut sieben Jahren Verspätung eröffnet, Weltwunder und schlechter Planungswitz zugleich. Von den ersten unrealistischen Schätzungen, die sich auf 77 Millionen Euro beliefen, ging es hinauf bis auf Schwindel erregende 800 Millionen Euro. 2007 ist Lieben-Seutter engagiert worden, um inhaltliche Konzepte für den Prachtbau zu entwerfen. Statt allerdings zügig Richtung Projektvollendung für 2010 zu schreiten, musste er das Wort Geduld neu definieren. Auch daran wird erinnert. Bundespräsident Joachim Gauck ("Elphie ist erwacht!") sprich vom Planungsalbtraum, der nun zum verwirklichten Traum wurde. Vom "Amphitheater der Tonkunst und des Bürgersinns", spricht er, aber auch davon, dass Risiko gute Kalkulation erfordere. Dies sei eine wichtige Lehre, die zu ziehen sei. "Sie haben sich in Hamburg da etwas zugemutet", so Gauck, in dessen Unterton gleichermaßen Mitleid wie Ermahnung mitzuschwingen scheinen.

Wie auch immer. Selbst, wenn es die Musik nicht gäbe, die nun das Innere des Gebäudes beleben soll, würde "Elphi", eine Art Welle aus Glas, eine Art Aquarium, errichtet auf einem alten Backsteinsockel, wohl einen imposanten und unverwechselbaren Blickfang darstellen. Eine 80 Meter lange Rolltreppe führt zur Plaza, die ein erhabenes Panorama bietet. Hafen und Stadt im Blick, geht es hinauf zum großen Saal, wo das NDR Elbphilharmonie Orchester unter Chefdirigent Thomas Hengelbrock mittig postiert ist. Kanzlerin Angela Merkl hört es, für die es trotz ihrer Verspätung Standing ovations gibt. Aber auch der japanische Akustiker Yasuhisa Toyota lauscht den im oberen Bereich des Saales transparent, klar, aber nicht extrem warm wirkenden Klängen. Der schalltechnisch durch Stahlfederkonstruktionen vom Außenschwingungen entkoppelte Saal muss natürlich auch "eingespielt" werden, auch müssen sich die Musiker an ihn gewöhnen.

Eindringliche Kontraste

Der erste Eindruck ist jedenfalls sehr respektabel. Delikat hat Hengelbrock ein Programm zusammengestellt, das auch Renaissance und Moderne quasi übergangslos zu einer großen eindringliche Kontraste bietenden Suite bündelt. Sie pendelt zwischen Oboensolo (Brittens "Pan") und Bernd Alois Zimmermann ("Photoptosis"), zwischen Caccici und Messiaen und stellt Wagners "Parsifal"-Vorspiel in die Nähe von Rihms impulsivem, zwischen Idylle und dramataischer Entladung pendelnder "Reminiszenz".

Das vom Architekturbüro Herzog & de Meuron entworfen Gebäude auf dem ehemaligen Kaispeicher ist natürlich auch eine Art Stadt in der Stadt. Auch daraus erklären sich die Mehrkosten, die nicht allein dem Musikbereich betreffen. In dem gläsernen Bau finden sich neben drei Konzertsälen ja auch ein Hotel und 46 Wohnungen samt Parkgarage – und eben die Aussichtsplattform, von der aus man jene Stadt erblickt, die das alles bezahlt hat. Hamburgs Bürgermeister Olaf Scholz nennt es wohl auch deshalb "ein Haus für alle", gar eine "Einladung an die Welt" und "ein Zeichen der Zuversicht", das zeige, was "wir als Kulturnation Deutschland schaffen können."

Christoph Lieben-Seutter weiß natürlich, dass die eigentlich Arbeit jetzt erst beginnt. Er soll nicht nur ein gläsernes Wahrzeichen betreuen, er soll es durch Inhalte zu einem Anziehungspunkt werden lassen. Was den Andrang anbelangt, kann er sich zur Zeit nicht beschweren. Bis Saisonende ist alles ausverkauft, er plant Zusatzkonzerte, um die Nachfrage zu befriedigen. Die Stunde der Wahrheit würde so ab der dritten Saison kommen, meint er jedoch. Ab da würde man sehen, ob auch die Inhalte ausreichend Reiz versprühen. Ein Besuch ist Lieben-Seutter jedenfalls bis in alle Ewigkeit sicher. Unerschrockene und hoffentlich kunstaffine Industriekletterer werden dreimal im Jahr das Vergnügen haben, das Gebäude zu reinigen. (Ljubiša Tošić, 12.1.2017)

