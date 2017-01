Pröll-Privatstiftung: Laut Mikl-Leitner "rechtmäßiger Weg"

Prölls Stellvertreterin: Stiftung "seit Jahren bekannt"

St. Pölten – Die Stellvertreterin von Niederösterreichs Landeshauptmanns Erwin Pröll, Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), hat am Donnerstag am Rande einer Pressekonferenz Vorwürfe rund um die Pröll-Privatstiftung zurückgewiesen. Ziel der Stiftung sei eine Akademie für den ländlichen Raum. Die zentrale Frage sei, ob dies ein rechtmäßiger Weg dazu sei. "Das ist ein rechtmäßiger Weg", sagte Mikl-Leitner auf APA-Anfrage. "Die Stiftung ist seit Jahren bekannt. Sie dient einem gemeinnützigen Zweck", erklärte die Finanzlandesrätin und frühere Innenministerin in St. Pölten. (APA, 12.1.2017)