Brand in Flüchtlingsheim bei Florenz: Ein Toter

Ein Somalier kam ums Leben – Drei Menschen wurden verletzt

Rom – Bei einem Brand in einem verlassenen Warenlager, das in Sesto Fiorentino unweit von Florenz von etwa 100 Flüchtlingen besetzt worden war, ist ein Mann ums Leben gekommen, weitere drei wurden verletzt. In dem Lager lebten zum Großteil Flüchtlinge aus Somalia, Eritrea und Äthiopien, berichteten italienische Medien.

Bei dem Todesopfer handelt es sich um einen somalischen Flüchtling. Er wurde ins Spital eingeliefert, konnte jedoch nicht gerettet werden. Weitere zwei Migranten liegen wegen Rauchvergiftung im Spital, ihr Zustand sei nicht besorgniserregend, hieß es. Die anderen konnten sich in Sicherheit bringen.

Stundenlang musste die Feuerwehr gegen die Flammen kämpfen, um den großen Brand zu löschen. Zur Feststellung der Ursache des Unglücks wird ermittelt. (APA, 12.1.2017)