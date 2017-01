"Failing Pile of Garbage"-Kollektion: Wie Buzzfeed mit Trumps Attacke spielt

Shirt, Pickerl und Mistkübel nach Trumps Bezeichnung als "scheiternder Haufen Müll"

New York/Wien – Einen "scheiternden Haufen Müll" nannte Donald Trump "Buzzfeed" in seiner ersten Pressekonferenz am Mittwoch, weil das Portal Geheimdienstmaterial über Trump veröffentlicht hatte. Buzzfeed reagierte schnell und ironisch: Mit einer "Failing Pile of Garbage"-Kollektion in seinem Onlineshop.

Den Buzzfeed-Mistkübel, das "Pile of Garbage"-Shirt und die passenden Aufkleber ("I proudly get my News from a Failing Pile of Garbage") gibt es in dem Tempo wohl nur virtuell – und all diese Artikel sind derzeit als ausverkauft ausgewiesen. Über ein Popup kann man Interesse bekunden, wenn es sie gibt.

foto: buzzfeed.com screenshot "Sold out": Die "Failing Pile of Garbage"-Kollektion von Buzzfeed.

