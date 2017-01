China investiert kräftig in Internet-Infrastruktur

Peking will 164 Milliarden Euro für starken Ausbau der eigenen Netzwerke aufwenden

China will kräftig in seine Informationsinfrastruktur investieren. Die Volksrepublik wolle dafür bis 2018 umgerechnet 164 Milliarden Euro aufwenden, teilte die staatliche Planungs- und Reformkommission NDRC am Donnerstag mit. Im Rahmen des Plans solle die Internetgeschwindigkeit in mittelgroßen und großen Städten erhöht werden.

Im Hinblick auf die Konjunktur gab NDRC-Direktor Xu Shaoshi bekannt, dass die Wirtschaft Chinas einen stabilen Start ins neue Jahr hingelegt habe und damit die "gute Dynamik" aus der zweiten Hälfte 2016 fortsetzen. (Reuters, 12.1.2017)