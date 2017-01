49-jährige Pkw-Lenkerin war kurz abgelenkt

Heiligenkreuz b. Baden – Eine 73-jährige Fußgängerin ist am Mittwoch im Gemeindegebiet von Heiligenkreuz (Bezirk Baden) von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Die 49-jährige Pkw-Lenkerin war laut Polizei gegen 15.50 Uhr nach eigenen Angaben kurz abgelenkt und erfasste dabei auf der L2099 die am Fahrbahnrand gehende Frau. Die 73-Jährige erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen. (APA, 12.1.2017)