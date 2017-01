Luis Suarez schoss 100. Tor in 124 Spielen im Dress der Katalanen

Barcelona – Der FC Barcelona ist am Mittwoch mit einem 3:1-Heimsieg im Rückspiel gegen Athletic Bilbao in das Viertelfinale des spanischen Fußball-Cups eingezogen. Luis Suarez mit seinem 100. Tor in 124 Spielen im Dress der Katalanen (35.), Neymar (48./Elfmeter) und Messi aus einem direkten Freistoß (78.) trafen für den Favoriten. Für das im Hinspiel 2:1 siegreich gebliebene Bilbao scorte Anric Saborit (51.). (APA; 11.1.2017)