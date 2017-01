Künftiger US-Außenminister nennt Nato-Beistandspakt "unantastbar"

Tillerson bekennt sich zu Bündnisverpflichtung der USA innerhalb der Nato

Washington – Der designierte US-Außenminister Rex Tillerson hat sich klar zu den Bündnisverpflichtungen innerhalb der Nato bekannt. In seiner Anhörung vor dem Senat sagte der republikanische Politiker am Mittwoch, die in Artikel 5 des Nato-Vertrags vereinbarte gegenseitige Beistandspflicht im Angriffsfall sei "unantastbar".

Äußerungen des künftigen Präsidenten Donald Trump im Wahlkampf hatten besonders in den baltischen und osteuropäischen Staaten große Sorgen ausgelöst. Trump stellte das bedingungslose Bekenntnis der USA zum Schutz der Nato-Verbündeten infrage. Vor einem Eingreifen zugunsten der baltischen Staaten würde er zunächst prüfen, ob diese "ihre Verpflichtungen uns gegenüber erfüllt haben", zitierte ihn die "New York Times" im vergangenen Sommer.

Artikel 5 legt fest, dass ein Angriff auf einen Nato-Partner als Angriff auf die gesamte Allianz angesehen wird. Er gilt als Pfeiler des Systems der kollektiven Abschreckung. Für zusätzliche Verunsicherung in den osteuropäischen Staaten hatte Trumps russlandfreundlicher Kurs gesorgt.

Tillerson: Annexion der Ukraine unrechtmäßig

Tillerson hat die Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim durch Russland als unrechtmäßig bezeichnet. Russland habe sich damit Territorium angeeignet, auf das es kein Anrecht gehabt habe, sagte Tillerson am Mittwoch bei einer Anhörung im Senat.

Er fügte hinzu, dass er selbst von der Annexion überrascht worden sei. Als Präsident des weltgrößten Erdölkonzerns ExxonMobil hatte Tillerson enge Verbindungen zur Regierung von Russlands Präsident Wladimir Putin unterhalten. (Reuters, APA, 10.1.2017)