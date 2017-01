Trump: "Russland steckt hinter Hackerangriffen im US-Wahlkampf"

Es sei ein Vorteil, wenn er gut mit Putin auskomme, sagte Trump. Die Mauer zu Mexiko will der künftige US-Präsident weiterhin bauen. Seine Geschäfte werden seine Söhne übernehmen

Die meisten Sieger der US-Präsidentschaftswahl stellten sich gleich kurz nach ihrem Sieg den Journalisten. Donald Trump wartete zwei Monate und hat nun am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg gegeben.

Trump nannte die Berichte über belastendes Geheimdienstmaterial aus Russland "Fake News". Da sei er mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin einer Meinung. Er nimmt zwar zur Kenntnis, dass Russland hinter den Hackerangriffen stecke, allerdings sei es von Vorteil, wenn er gut mit Putin auskomme. Auch Hillary Clinton wäre nicht stärker gegen Russland aufgetreten.

Trump griff insbesondere das Online-Portal Buzzfeed an, weil es ein Dossier mit falschen Inhalten veröffentlicht habe und drohte mit Konsequenzen. Auch den Sender CNN kritisierte er wegen dessen Berichterstattung. Gleichzeitig warf Trump den US-Geheimdiensten vor, sie hätten "Informationen, die sich als so falsch und fingiert herausstellten", in die Öffentlichkeit gelangen lassen. Das sei eine Schande. "Das ist etwas, was Nazi-Deutschland getan hätte."

Obamacare wird "abgeschafft und ersetzt"

Zu Obamacare sagte Trump, das System würde implodieren. Damit das nicht passiere, würde er es davor abschaffen. Einen Ersatz werde es sofort nach der Abschaffung geben. "Zurücknehmen und ersetzen" nennt Trump seinen Plan. Obamacare sei das Problem der Demokraten, er würde ihnen einen Gefallen tun, wenn er die derzeitige Regelung der Gesundheitsvorsorge abschaffe.

Mauerbau zu Mexiko weiterhin geplant

Über den Mauerbau an der Grenze zu Mexiko will er mit Mexiko reden, sobald er im Amt ist. Trump sagte, er respektiere die Regierung und die Bevölkerung von Mexiko. Wie im Wahlkampf angekündigt, werde er Mexiko die Kosten für die Errichtung der Grenzbefestigung aufbürden, sagte Trump.

Die Zustimmung Mexikos wolle er dabei nicht einholen, sagte Trump. "Ich könnte nun eineinhalb Jahre abwarten, bis wir unsere Verhandlungen mit Mexiko abschließen", sagte der Rechtspopulist. "Ich will aber nicht warten." Er fügte hinzu: "Mexiko wird dafür bezahlen – sei es in Form einer Geldleistung oder einer Abgabe." Mit dem Bau der Mauer will Trump Migranten abwehren. Bei der geplanten Grenzbefestigung werde es sich "nicht um einen Zaun, sondern um eine Mauer" handeln, sagte Trump.

Trump lobte sein Kabinett

Sein künftiges Kabinett verteidigte Trump gegen Vorwürfe von Interessenkollisionen. "Wir werden eines der besten Kabinette überhaupt haben", sagte Trump. Insbesondere der künftige Außenminister Rex Tillerson sei brillant, das sagten auch andere über den ehemaligen Präsidenten des weltgrößten Erdölkonzerns Exxon Mobil. Er habe smarte Leute gesucht, Interessenkollisionen würden ausgeschlossen. Zur Zukunft der Gesundheitsvorsorge sagte Trump: "Obamacare ist ein komplettes Desaster." Die vom scheidenden Präsidenten Barack Obama eingeführte Gesundheitsreform werde abgeschafft und danach ersetzt werden. Wie und womit, sagte Trump nicht. Die Materie sei sehr kompliziert. Man werde etwas viel Besseres schaffen.

Unternehmen wird von Trump-Söhnen weitergeführt

Einnahmen seiner Firmen, die von ausländischen Regierungen stammen, will Trump spenden. Das kündigte seine Anwältin Sheri Dillon an. Das Geld soll an das US-Finanzministerium und damit an den Staatshaushalt gehen. "Wir versuchen, auch nur den Anschein von Interessenkonflikten zu vermeiden", sagte Dillon. Sie hatte zuvor angekündigt, dass Trumps Unternehmen künftig von seinen Söhnen Eric und Donald jr. als Treuhänder geführt werden sollen. Trump werde keinerlei Kenntnis über die Geschäfte haben. "Das Einzige, was er erfährt, ist das, was er in der Zeitung liest oder im Fernsehen sieht", sagte Dillon.

Proteste vor dem Trump-Tower

Vor dem New Yorker Trump Tower kam es während der Pressekonferenz zu Protesten. Mehrere Gruppen von Demonstranten versammelten sich am Mittwoch vor dem Hochhaus in Manhattan, in dem die Pressekonferenz stattfand, und riefen teils lautstark Anti-Trump-Slogans. Zudem hielten sie Plakate in die Höhe, auf denen unter anderem "Schmeißt Trump in die Tonne" stand. Unter den dutzenden Demonstranten, Schaulustigen und Journalisten auf der noblen Fifth Avenue waren auch einzelne Trump-Befürworter. Die Polizei hatte den Bereich um den Eingang des Wolkenkratzers allerdings weiträumig abgesperrt und ließ Proteste nur auf der anderen Straßenseite zu. (red, APA, 11.1.2017)