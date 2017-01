Neustart oder Neuwahlen: Die letzte Chance

Bis Ende Jänner sollte die Regierung ihren Kurs fixieren

Christian Kern will es wissen: Seine Rede in Wels ist eine Kampfansage, das verteilte Programmheft eine Mischung aus Bestandsaufnahme, Zukunftsschau und Wahlkonzept. Die kameragerechte, staatsmännische Inszenierung bei seinem Auftritt, die Gestaltung der bunten Broschüre mitsamt vieler Kern-Fotos in seinem "Plan A" lassen darauf schließen, dass er ohnehin schon von "Plan B" ausgeht: Neuwahlen. Der SPÖ-Chef hat klare Vorstellungen davon, was zu tun ist und wie man das anpackt – und zwar über den regulären Wahltermin 2018 hinaus. Das ist mehr, als Werner Faymann je vermocht hat, und er hat sich acht Jahre als Kanzler gehalten. Es ist das, was man großspurig eine Vision nennen kann, wenn auch einige Komplexe mit vielen Plattitüden angesprochen werden wie etwa im Schulbereich.

Kern spricht aber die richtigen Themen an: Bildung und Arbeitsmarkt sind zentrale Reformbaustellen. Vor allem die vorgeschlagenen Änderungen im Wahlrecht sind dazu angetan, einen möglichen FPÖ-Kanzler zu verhindern. Aber alles steht und fällt mit einer grundlegenden Neuordnung des Staates: Welche Einheit kann welche Aufgaben am besten bewältigen? Der Föderalismus ist in vielen Bereichen ein Hemmschuh, es gibt im Gesundheitsbereich zu viele Finanzierungs- und Entscheidungswege, Gleiches gilt für den Bildungssektor.

Das bedeutet aber, dass nicht nur da und dort ein Kompromiss gefunden wird und dann an einigen Rädern gedreht wird. Das ist nichts weniger als die Umsetzung eines Masterplans, der über das Jahr 2018 weit hinausreicht. Dann müssten aber vor allem die Landeshauptleute Macht abgeben. Aber auch die Sozialpartner, die schon häufiger Reformvorhaben blockiert haben, würden massiv an Einfluss verlieren. Das würde eine völlig andere Realverfassung heißen, eine austriakische Revolution. Ob die tatsächlich gelingt?

In dem Konzept sind auch einige Zumutungen an die Genossen enthalten wie die Begrenzung des freien Unizugangs. Aber es gibt nur vereinzelt Widerstand. Die meisten Genossen wissen: Wenn, dann ist es nur mit Kern zu schaffen, der FPÖ Paroli zu bieten und Platz eins bei einer Wahl zu verteidigen. Zu Kern gibt es derzeit keine Alternative in der SPÖ.

Aber ob Kern weitermachen kann, hängt nicht nur von der SPÖ ab. Denn die zentrale Frage ist und bleibt, ob er seine Pläne mit der ÖVP umsetzen will. Der Koalitionspartner hat Kern die große Show in Wels vom steirischen Pöllauberg aus verdorben, indem von dort die Forderung nach einer Halbierung der Asylobergrenze erhoben wurde. Die ÖVP will dem Kanzler die Schlagzeilen an diesem Tag nicht allein überlassen und hat ihre Vorstellungen ihrerseits in ein Programm mit vielen Punkten gegossen. Beide nach dem Motto: Nicht kleckern, sondern klotzen.

Dieser Wettstreit der Ideen zum jetzigen Zeitpunkt mutet auch deshalb seltsam an, weil die beiden Regierungspartner besser die Zeit in ein gemeinsames Konzept investiert hätten. Es gibt Überschneidungen bei den Forderungen, niemand wird alles auf Punkt und Beistrich erfüllen können.

Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, ob die Regierung noch einmal einen Neustart wagt oder sich in Neuwahlen begibt. Beide Koalitionsparteien wähnen sich gerüstet – programmatisch und personell. Bis Ende Jänner sollte Klarheit herrschen. Weiterwursteln ist keine Option mehr. (Alexandra Föderl-Schmid, 11.1.2017)