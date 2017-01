TV- und Radiotipps für Donnerstag, 12. Jänner

Blutsbande, Am Schauplatz: Nachgefragt – Schöner fremder Mann, Was uns der Staat verschweigt, Kottan ermittelt: Der Geburtstag, The King's Speech – Die Rede des Königs

18.30 MAGAZIN

Heute konkret: Auf den Spuren der Kryonik – Einfrieren nach dem Tod Vor wenigen Wochen machte ein todkrankes 14-jähriges Mädchen aus London Schlagzeilen: Sie erkämpfte vor Gericht, nach ihrem Ableben von einem Kryonik-Unternehmen eingefroren zu werden. In der Hoffnung, dann weiterleben zu können, wenn ihre Krebserkrankung durch neue Therapien geheilt werden könnte. Eine utopische Vorstellung? Bis 18.51, ORF 2

20.15 SCHWEDEN-SERIE

Blutsbande S2 (1-3/10) Die Geschwister Waldemar sind nun gleichberechtigte Eigentümer der Pension und des Anwesens, das ihre Mutter ihnen hinterlassen hat. Jonna (Aliette Opheim) und Lasse (Björn Bengtsson) kehren zurück, um die Wintersaison vorzubereiten, und finden einen vereinsamten Oskar (Joel Spira) und ein vernachlässigtes Gästehaus vor. Düster und geheimnisvoll, wie man es gewohnt ist von schwedischen Serien. Bis 22.30, Arte

21.05 REPORTAGE

Am Schauplatz: Nachgefragt – Schöner fremder Mann "Beachboys" nennt man an der Küste Kenias jene Männer, die sich auf das Geschäft mit den Urlauberinnen spezialisiert haben. Gegen ein paar Hundert Euro oder ein paar Geschenke können einsame Frauen einen Begleiter anheuern. 2012 war Reporterin Tiba Marchetti zum ersten Mal in Kenia und hat unterschiedliche Paare porträtiert. Vor einigen Monaten war sie wieder dort, um zu sehen, was aus ihnen geworden ist. Bis 22.00, ORF 2

21.15 REPORTAGE

Servus Reportage aktuell: Was uns der Staat verschweigt Jedes Jahr zahlen Bürger rund 180 Milliarden Euro in Form von Steuern und anderen Abgaben an den Staat. Was damit genau passiert, lässt sich oft nur schwer überprüfen. Das soll sich bald ändern, wenn das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz kommt. Das Amtsgeheimnis gilt dann nur noch in Ausnahmefällen. Aber genau hier sehen Kritiker das große Problem: Denn die Ausnahmen sind äußerst großzügig gehalten. Bis 22.15, Servus TV

21.50 INSCHPEKTA GIBT'S KAN

Kottan ermittelt: Der Geburtstag (Ö 1977, Peter Patzak) Mehrere Beamte des Sicherheitsbüros haben sich Grundstücke im Augebiet um Tulln gekauft und Wochenendhäuser gebaut. Kottan will dort seinen Geburtstag mit Kollegen und der Familie feiern. Das fröhliche Beisammensein findet ein schreckliches Ende, als ein Mädchen aus der Runde ermordet aufgefunden wird. Der zweite und letzte Fall für Peter Vogel als Kottan. Bis 23.25, ORF 2

22.15 DISKUSSION

Talk im Hangar-7: Einbruch, Raub, Gewalt: Wie gefährlich ist Österreich? Bei Moderator Michael Fleischhacker diskutieren Andreas Pilsl (Landespolizeidirektor Oberösterreich), Beate Matschnig (Richterin) und Wolfgang Bachler (ehem. Chef der Spezialeinheit Cobra). Bis 23.25, Servus TV

22.25 DRAMA

Henry & June (USA 1990, Philip Kaufman) Der amerikanische Schriftsteller Henry Miller (Fred Ward) flaniert im Paris der 1930er-Jahre. Der Lebemann, seine Frau June (Uma Thurman) und die grazile Autorin Anaïs Nin (Maria de Medeiros) beginnen eine Dreiecksaffäre. Künstlerporträts mit Libertine-Zeitgeist und schillernder Erotik. Bis 0.35, 3sat

22.30 MAGAZIN

Eco Die Themen: 1) Erwartungen 2017: was das neue Jahr für die Wirtschaft bringt. 2) Mit und ohne Schnee: was Skiregionen erfolgreich macht. 3) Schlüssel weg, Therme defekt: was Handwerker im Notfall kosten dürfen. Bis 23.00, ORF 2

23.00 TALK

Stöckl Zu Gast bei Barbara Stöckl sind Moderatorin Claudia Reiterer, Soziologe Roland Girtler, Exskifahrer und Unternehmer Rainer Schönfelder sowie Elke Ludewig, Leiterin des Sonnblick-Observatoriums. Bis 0.00, ORF 2

23.45 STOTTERN

The King's Speech – Die Rede des Königs (GB/USA 2010, Tom Hooper) Colin Firth als stotternder König Georg VI. und Geoffrey Rush als sein Sprachtherapeut. Herzergreifend und oscarträchtig – immerhin vier gab es, unter anderem für Regie und Hauptdarsteller. Bis 1.30, SWR