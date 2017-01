Kerns Hochschulziele: Maximalgrenzen für Studienplätze und vier Exzellenz-Unis

Mehr Geld für die Unis, aber keine Studiengebühren, dafür begrenzte Studienplätze. Ansonsten gilt: Welt, wir kommen!

Studiengebühren bleiben für die SPÖ auch unter Christian Kern ein Unding, das mit den Sozialdemokraten nicht zu realisieren ist. "Der gebührenfreie Hochschulzugang an den Universitäten muss daher auch erhalten bleiben", ist im "Plan A für Austria" im Kapitel "Hohes Gut Hochschulen" zu lesen. So werde der Uni-Zugang "unabhängig vom Einkommen der Eltern ermöglicht".

Studienplatzfinanzierung

Das wird die roten Studierendenvertreter freuen. Weit weniger dürften ihnen hingegen Kerns Ideen zur Verbesserung der Betreuungsverhältnisse gefallen. Denn da ist ein harter Schwenk angedacht: "Im Gegensatz zur aktuellen Situation könnte sich die Zahl der Studienplätze (unter Einbeziehung jährlich steigender Studierendenzahlen) von einer Mindestzahl zu einer Maximalzahl wandeln, die sich an der aktuellen AbsolventInnenzahl zuzüglich einer Dropoutrate orientiert. Das steigert die Studienqualität."



Im Klartext heißt das nichts anderes als Zugangsbeschränkungen für alle Fächer, denn irgendwie muss die Vergabe der vorhandenen Studienplätze ja gesteuert werden. Das ist das Funktionsprinzip der ohnehin geplanten Studienplatzfinanzierung.

Uni-Politik muss "nachsitzen"

Dass es prinzipiell nicht ohne mehr Geld gehen wird, scheint Kern klar zu sein, wenn er schreiben lässt, dass die "Mittelausstattung aller Universitäten in Österreich zu gewährleisten und eine entsprechende Finanzierung sicherzustellen" sei: "Und das ist nur mit einer Ausweitung des Hochschulbudgets möglich." Als Zielgröße nennt er zwei Prozent vom Bruttoinlandsprodukt. Das haben allerdings vor ihm schon mehrere andere Regierungen auch getan und in ihre Programme geschrieben – nur Realität wurden die zwei Prozent nie.

Die Folgen zeigen sich nicht nur in schlechten Betreuungsrelationen, sondern auch in hinteren Rankingplätzen. Kerns Schlussfolgerung: "Was die Universitäten generell anlangt, muss Österreich im internationalen Vergleich also noch ein wenig nachsitzen" – und Kohle lockermachen, viel Kohle, wie Deutschland mit seiner Exzellenzinitiative vorexerziert hat – und die Kern nachmachen will.

Exzellente Prämie

Im Vollausbau werden zehn Exzellenzcluster "vom Staat bezahlt und in einem Wettbewerb der Universitäten an die besten vergeben, die sich thematisch mit den fünf Start-up-Clustern decken". Diese zehn Exzellenzcluster sollen sich in einer nächsten Stufe um eine "Exzellenzprämie" bemühen können und die ganze Uni auf bestimmte Themengebiete spezialisieren. Vier aus zehn lautet die Quote: Am Ende sollte Österreich also vier Exzellenzunis haben.

Drei in den Top 100 der Welt

International will Kern drei österreichische Unis in die Top 100 der Weltbesten katapultieren.

Neben der Absicht, die Studienbeihilfe auszubauen, wird auch ein mögliches "Pilotprojekt" skizziert. Warum nicht die vielen, zersplitterten Bachelorstudiengänge "in größere Studiengruppen", quasi Flächenfächer, zusammenführen, etwa Natur-, Wirtschafts-, Geisteswissenschaften, Medizin oder Kunst. "Je nach Studiengruppe entscheidet die öffentliche Hand, wie viele Studienplätze finanziert werden." Die SPÖ erhofft sich davon, dass "die spätere und spezialisierte Studienwahl" dadurch einfacher werden könnte. (Lisa Nimmervoll, 12.1.2017)