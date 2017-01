Xbox One-Controller in neuen Farben erhältlich

Microsoft bietet Gamepad in zwei frischen Designs an

Microsoft bietet den Xbox Wireless Controller ab sofort in zwei neuen Farben an. Das Modell Red zeigt sich in zwei unterschiedlichen Rottönen, in Matt gehalten mit glänzenden Highlights auf den Triggern, Bumpers, dem D-Pad und dem Thumbstick.

Der Xbox Wireless Controller Green/Orange ist wiederum in mattem Grün gehalten, mit orangen Highlights an den Triggern, Bumpers, dem D-Pad und dem Thumbstick.

Tasten können individuell belegt werden

Die beiden Controller sind kompatibel mit Xbox One, Xbox One S und Windows 10 PCs und Tablets. Die Tasten können mithilfe der Controller-App auf der Xbox One individuell belegt werden.

Der Xbox One Wireless Controller Red ist um 59,99 Euro und der Xbox One Wireless Controller Green/Orange um 64,99 Euro erhältlich. (red, 12.1.2017)