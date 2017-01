Ostukraine: Erster Toter nach Kämpfen im Jahr 2017

Trotz Waffenruhe – Gefechte bei Donezk, Switlodarsk und Awdijiwka – OSZE-Diplomaten beklagen Behinderungen durch Separatisten

Kiew – Trotz vereinbarter Waffenruhe ist in der Ostukraine ein Regierungssoldat getötet worden. Er sei der erste Tote in dem Konfliktgebiet heuer, sagte Armeesprecher Alexander Motusjanik am Mittwoch in Kiew. Drei weitere Militärangehörige wurden verletzt. Schwerpunkte der Kämpfe mit den Separatisten waren der Norden der Rebellenhochburg Donezk sowie Frontabschnitte bei Switlodarsk und Awdijiwka.

2016 scheiterten mehrere Versuche, einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen. Die Umsetzung eines mit internationalen Vermittlern abgestimmten Friedensplans stockt. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums starben im vergangenen Jahr 211 Soldaten bei Kampfhandlungen, rund 1200 wurden verletzt. Gleichzeitig kam in der ukrainischen Armee eine erschreckend hohe Zahl von Militärangehörigen ums Leben, 256 Soldaten starben außerhalb von Kampfeinsätzen.

"Kontaktlinie"

Der Ukraine-Konflikt ist ein Schwerpunkt des österreichischen Vorsitzes in der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) heuer. Der neue OSZE-Vorsitzende Sebastian Kurz (ÖVP), der am morgigen Donnerstag in Wien die Prioritäten des österreichischen Vorsitzes vorstellt, hatte die Front zwischen Armee und Separatisten in der Vorwoche besucht. Die sogenannte "Kontaktlinie" wird von etwa 600 Militärbeobachtern der OSZE überwacht.

Die OSZE-Militärexperten zeichnen Verletzungen der Waffenruhe minutiös auf, klagen aber über massive Behinderungen insbesondere durch die pro-russischen Separatisten. So musste etwa die Überwachung des Konfliktgebiets mit Drohnen des österreichischen Herstellers Schiebel beendet werden, weil über dem Separatistengebiet nach und nach verloren gingen. Ein OSZE-Diplomat berichtete kürzlich, dass eine Drohne abgestürzt sei, wenige Sekunden, nachdem sie eine Raketen-Abschussrampe im Separatistengebiet fotografiert habe.

Nach Berichten von Einheimischen wird die Waffenruhe vor allem in der Nacht verletzt, wenn die unbewaffneten OSZE-Beobachter aus Sicherheitsgründen keine Patrouillen machen können. Die gemischten Teams, denen auch Russen angehören, bemühen sich aber um eine Beobachtung von geschützten Positionen aus mit Nachtsichtgeräten. (APA, 11.1.2017)