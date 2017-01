Überraschungs-Asteroid flog knapp an der Erde vorbei

Vermutlich rund 30 Meter großer Brocken passierte am Montag unseren Planeten in halber Monddistanz

Tucson – Erneut ist nur Stunden nach seiner Entdeckung ein mittelgroßer Asteroid knapp an der Erde vorüber geflogen: Der Brocken mit der Bezeichnung 2017 AG13 hat am Montag um 13.50 Uhr MEZ in etwa halber Monddistanz unseren Planeten passiert, wie das Jet Propulsion Laboratory der Nasa mitteilte.



Erstmals gesichtet wurde das Geschoss aus dem All am Samstag im Rahmen des Catalina Sky Survey der University of Arizona. Nasa-Wissenschafter schätzen aufgrund der aktuellen Beobachtungen, dass 2017 AG13 zwischen 15 und 34 Mater groß und mit einer Geschwindigkeit von 16 Kilometer pro Sekunde unterwegs ist.



"Das Objekt bewegte sich sehr schnell und sehr nahe an uns vorbei", erklärte der Astronom Eric Feldman. "Und es wird auch die Umlaufbahn von Venus kreuzen." Eine echte Gefahr für die Erde bestand allerdings zu keinem Zeitpunkt. Wissenschafter von der Purdue University in West Lafayette, Indiana, haben kalkuliert, mit welchen Auswirkungen bei einem direkten Einschlag zu rechnen gewesen wären.

Explosion in der Erdatmosphäre

Hätte uns 2017 AG13 – von dem die Forscher annehmen, das es sich um einen porösen, nicht allzu kompakten Asteroiden handelt – in einem Winkel von 45 Grad getroffen, wäre er wahrscheinlich bereits in der oberen Erdatmosphäre explodiert. Die dabei frei werdende Energie entspricht der Explosion von rund 30 Hiroshima-Atombomben, auf der Erdoberfläche hätte dies allerdings nicht so dramatische Auswirkungen.



Am ehesten könnte man die Folgen des Einschlags mit jenen des Meteor von Tscheljabinsk vergleichen, der eine ähnliche Größe besaß. Der Meteor explodierte am 15. Februar 2013 30 Kilometer über der Millionenstadt im russischen Ural. Die dabei freigesetzte Druckwelle zerstörte Tausende Fensterscheiben und verletzte rund 1.500 Menschen.



Einschläge wie dieser geschehen im Durchschnitt alle 150 Jahre. Annäherungen von Objekten vergleichbarer Größe geschehen dagegen wesentlich häufiger. Laut dem Direktor des Planetary Science Institutes, Mark Sykes, stehen der Erde im Jänner noch etwa 38 weitere Besuche durch Near Earth Objects (NEOs) bevor – dies sind zumindest jene, von denen wir jetzt schon wissen. (tberg, 11.112017)