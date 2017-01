Bericht: Kanzler Kern will Gratislaptops für alle Schüler

Ab der 9. Schulstufe – Kostenlose Tablets schon ab Volksschule – WLAN in jedem Klassenzimmer

Mit Spannung wird jene Grundsatzrede erwartet, die Bundeskanzler Christian Kern (SPÖ) am Mittwochnachmittag vor 1.500 erwarteten Zuhörern in Wels halten wird. Worum es konkret gehen soll, wird vorab natürlich noch nicht verraten, die Gratiszeitung "Heute" will aber bereits erste Details in Erfahrung gebracht haben. Und dabei soll offenbar auch die Digitalisierung eine wichtige Rolle einnehmen.

Laptops und Tablets

Dem Bericht zufolge will der Bundeskanzler die digitale Ausbildung in Schulen deutlich stärken. So sei etwa geplant, dass jedes Kind bereits ab der Volksschule ein Gratis-Tablet erhält. Ab der 9. Schulstufe sollen dann alle einen Laptop erhalten, auch WLAN soll künftig zur Grundausstattung jedes Klassenzimmers gehören.

Offene Fragen

Wie all dies schlussendlich finanziert werden soll, verrät der Bericht noch nicht. Die Rede beginnt um 17:30, sie wird auf derStandard.at von einem Live-Ticker begleitet. (red, 11.1.2017)