Leo Hillinger sucht auf Puls 4 einen "Top-Winzer" für Hofer

Nachwuchs für "Flat Lake"

Wien – Der schon bisher recht medienaffine burgenländische Winzer Leo Hillinger bekommt ein Castingformat auf Puls 4: Für die jedenfalls auch von Hillinger befüllte Handelsmarke "Flat Lake" von Sendungssponsor Hofer sucht Hillinger einen "Top-Winzer".

Der Sender verspricht in seiner Presseaussendung, "Einblicke in die Faszination des Weinbaus zu geben und den Stolz, das große Wissen sowie die Kreativität der österreichischen Weinbauern zu transportieren". Bewerbungen via puls4.com sind ab sofort möglich.

Infos über Sendeformat und Sendetermine liefern wir so bald wie möglich nach. (red, 11.1.2017)