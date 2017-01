NES Mini: Nintendo versteckte geheime Botschaft für Hacker

Entwickler hinterließen charmante Bitte im Systemcode

Bei dem Unterfangen, die auf 30 Werke limitierte Spielsammlung des Nintendo Classic Mini zu erweitern, sind Hacker auf eine versteckte Botschaft der Entwickler gestoßen. Nach der Umgehung der Sicherheitsbarrieren der Konsole, fanden sie im Systemcode eines Programmierers mit dem Alias "The Hanafuda Captain" – eine Referenz auf die gleichnamigen japanischen Spielkarten, die Nintendo vor der Videospielära vertrieben hatte.

Tränen und Arbeitszeit

"Hier spricht der Hanafuda-Kapitän. Die Emulation wird gestartet in 3...2...1", heißt es Anfangs in der Botschaft. "Viele Mühen, Tränen und zahllose Stunden wurden in dieses Juwel gesteckt. Hinterlassen Sie diesen Ort also bitte aufgeräumt und machen Sie nicht alles kaputt! Grüße, der Hanafuda-Kapitän."

Die versteckte Nachricht samt Code wurde alsbald online veröffentlicht – nachdem es Hackern gelungen war, Fremdsoftware auf dem NES Mini zu installieren. (zw, 11.1.2017)