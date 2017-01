Mexikanischer Peso fällt vor Trumps Amtsantritt auf Rekordtief

Die Währung steht seit Trumps Wahlsieg unter Druck und ist schon um 7,64 Prozent gefallen

Mexiko-Stadt – Eineinhalb Wochen vor der Amtsübernahme des künftigen US-Präsidenten Donald Trump ist die mexikanische Währung auf den tiefsten Stand in ihrer Geschichte gefallen. Für einen US-Dollar mussten am Dienstag bis zu 22 Peso gezahlt werden, wie die mexikanische Bank Citibanamex mitteilte.

Die mexikanische Währung verlor demnach im Tagesverlauf 1,59 Prozent an Wert und stürzte damit auf ein Rekordtief. Bereits vergangene Woche hatte sie drei Prozent eingebüßt. Der Peso ist seit der Wahl Trumps Anfang November massiv unter Druck. Allein am Tag nach der Abstimmung verlor er gegenüber dem Dollar 7,64 Prozent an Wert.

Der designierte Präsident drohte US-Unternehmen bereits mehrfach mit Einfuhrzöllen, sollten sie im Ausland produzieren. Zudem will er Handelsabkommen neu verhandeln, um Arbeitsplätze in den USA zu sichern. (APA/AFP, 11.1.2017)