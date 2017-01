Bewaffneter Überfall auf Innsbrucker Bank

Zwei Männer erbeuteten Bargeld in unbekannter Höhe – Alarmfahndung eingeleitet

Innsbruck – Zwei unbekannte Täter haben Mittwochfrüh die Filiale einer Bank im Innsbrucker Stadtteil Hötting überfallen. Einer der beiden Männer hatte eine Faustfeuerwaffe in der Hand und bedrohte damit einen Angestellten, berichtete die Polizei. Die Männer erbeuteten Bargeld in vorerst unbekannter Höhe, verletzt wurde niemand. Laut Aufzeichnungen der Überwachungskameras befanden sich die Täter um 8.08 in der Bank. Ihnen gelang in der Folge die Flucht.

Polizeihubschrauber in der Luft

An der Alarmfahndung war laut Ermittlern auch ein Polizeihubschrauber beteiligt. Die Männer wurden von der Überwachungskamera der Bank gefilmt. Der bewaffnete Täter ist demnach rund 1,70 Meter groß und 30 bis 40 Jahre alt, er trug schwarze Oberbekleidung, helle Jeans und eine schwarze Haube mit Sehöffnung. Er hielt die Waffe in seiner linken Hand und sprach mit Akzent.

Der zweite Gesuchte ist ebenfalls rund 1,70 Meter groß, war schwarz gekleidet und trug eine Winterjacke mit Kapuze und abgesteppten Ärmeln. Der Mann mit "osteuropäischer Sprache" hatte einen dunklen Schal und trug ebenfalls eine Haube mit Sehöffnung. Zudem hatte er einen blau gemusterten Regenschirm bei sich. (APA, 11.1.2017)