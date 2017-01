Zwei Punkte für Pöltl bei 20. Einsatz

Toronto gewann dank starkem Schlussviertel 114:106 gegen Boston – Wiener über sechs Minuten am Parkett

Toronto/Boston – Jakob Pöltl hat in der Nacht auf Mittwoch (MEZ) seinen 20. Einsatz in der NBA absolviert. Der 21-jährige Rookie-Center aus Wien erhielt beim 114:106 der Toronto Raptors gegen die Boston Celtics 6:28 Minuten Spielzeit und erzielte zwei Punkte. Die Kanadier feierten den 25. Saison-Erfolg.

Toronto stellte den Sieg im direkten Duell um Platz zwei in der Eastern Conference im Schlussviertel (34:22) sicher. DeMar DeRozan war mit 41 Punkten (31 nach der Pause) und 13 Rebounds der überragende Spieler seines Teams. Kyle Lowry steuerte 24 Zähler bei. Die Raptors, die in den direkten Duellen mit Boston auf 2:0 stellten, empfangen in der Nacht auf Samstag mit den Brooklyn Nets das aktuell schwächste Team der Liga.

Pöltl hält nach seinem 20. Einsatz für Toronto bei 214 NBA-Spielminuten. Für den 2,13 Meter großen Wiener stehen 46 Punkte und 59 Rebounds zu Buche.

Triple Double für Harden gegen Hornets

James Harden verbuchte beim 121:114 der Houston Rockets gegen die Charlotte Hornets mit 40 Zählern, 15 Rebounds und zehn Assists ein weiteres Triple Double. Die Texaner feierten den neunten Erfolg hintereinander. Eastern Conference-Leader Cleveland Cavaliers musste sich bei Utah Jazz überraschend 92:100 geschlagen geben. 29 Punkte von LeBron James waren zu wenig. Die Golden State Warriors bauten ihre Bilanz auf 33:6-Siege aus. Kevin Durant (28) und Stephen Curry (24) führten ihr Team zu einem 107:95 gegen Miami Heat.

Am Donnerstag (21.00 Uhr MEZ) ist die NBA einmal mehr in Europa zu Gast. In London treffen die Denver Nuggets und die Indiana Pacers aufeinander. Es handelt sich um das inzwischen siebente NBA-Spiel an der Themse seit 2011. (APA, 11.1.2017)

NBA vom Dienstag:

Toronto Raptors (mit Jakob Pöltl) – Boston Celtics 114:106

Washington Wizards – Chicago Bulls 101:99

Brooklyn Nets – Atlanta Hawks 97:117

Houston Rockets – Charlotte Hornets 121:114

San Antonio Spurs – Milwaukee Bucks 107:109

Utah Jazz – Cleveland Cavaliers 100:92

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 87:108

Golden State Warriors – Miami Heat 107:95

Sacramento Kings – Detroit Pistons 100:94