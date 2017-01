Elbphilharmonie-Eröffnung: Das Event im TV

ORF III überträgt live – Arte und 3sat mit eigenen Themenabenden am 15. und 21. Jänner

Hamburg/Wien – Am Mittwochabend geht die feierliche Eröffnung der Hamburger Elbphilharmonie über die Bühne. Auch TV-Sender bieten dazu umfangreiches Programm.

Für die Eröffnung wurden Sänger wie Bryn Terfel oder Philippe Jaroussky engagiert, die mit dem Hausherrn, dem NDR Elbphilharmonie Orchester, eine musikalische Reise von der Renaissance in die Gegenwart unternehmen. Höhepunkt ist die Uraufführung des Auftragswerks "Reminiszenz" von Wolfgang Rihm. Diese Eröffnung zeigt ORF III am Abend live ab 20.15 Uhr in einem "Erlebnis Bühne Spezial". Um 22.30 Uhr folgt die Dokumentation "Die Hamburger Elbphilharmonie – Vom Millionengrab zum Klangpalast".

Der Kultursender Arte bietet zur Eröffnung einen Livestream an (Elbphilharmonie-Eröffnung), bevor er am Sonntag (15. Jänner) einen Schwerpunktabend setzen wird – beginnend um 16.50 Uhr mit der Dokumentation "Die Elbphilharmonie – Hamburgs neues Wahrzeichen", gefolgt von der Aufzeichnung des Eröffnungskonzerts ab 17.40 Uhr. Als kleinen abendlichen Bonus gibt es ab 1.25 Uhr einen Konzertmitschnitt des NDR Elbphilharmonie Orchesters unter Thomas Hengelbrock.

Den Fernsehreigen beschließt dann am 21. Jänner 3sat. Hier ist im Hauptabendprogramm ab 20.15 Uhr das Eröffnungskonzert angesetzt. Dem schließt sich ab 21.45 Uhr die Dokumentation "Die Elbphilharmonie – Konzerthaus der Superlative" an. (APA, 11.1.2017)