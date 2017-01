Italiens Premier Gentiloni unterzieht sich Herzoperation

Ministerpräsident fühlte sich nach Rückkehr aus Paris unwohl

Rom – Der italienische Premier Paolo Gentiloni ist in der römischen Poliklinik "Agostino Gemelli" einer kleinen Herzoperation unterzogen worden, wie am Mittwoch bekannt wurde. Der Eingriff sei beschlossen worden, nachdem sich der Regierungschef bei der Rückkehr aus Paris am Dienstagabend unwohl gefühlt hatte.

Der Eingriff sei gut verlaufen, der Ministerpräsident sei wohlauf, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA am Mittwoch in der Früh. Gentiloni hatte am Dienstag den französischen Präsidenten Francois Hollande in Paris besucht. (APA, 11.1.2017)