Russland soll kompromittierendes Material über Trump gesammelt haben

FBI untersucht derzeit die Glaubwürdigkeit des Materials. Künftiger Präsident Donald Trump spricht von "Fake News"

Washington – Die Chefs der US-Geheimdienste haben Donald Trump vergangene Woche über einen in Washington zirkulierenden Bericht informiert, wonach Russland belastendes Material über dessen Privatleben habe. Das berichten mehrere US-Medien. Der Bericht wurde laut New York Times von einem pensionierten britischen Geheimdienstler für eine Firma verfasst, die zuerst von Trumps Konkurrenten in der Republikanischen Partei und später von Unterstützern von Hillary Clinton bezahlt wurde.

Zwar habe der britische Ex-Geheimdienstler einen Ruf, seine Arbeit zuverlässig zu erledigen, so die Zeitung. Sein Bericht trage aber lediglich Daten zusammen, die er von russischen Informanten gesammelt habe. Die US-Geheimdienste hätten diese nicht überprüft. Trump sei der Bericht präsentiert worden, weil befürchtet wurde, dass Medien darüber berichten. Auch die New York Times konnte die Vorwürfe nicht verifizieren.

Austausch zwischen Trump und Russen

Das FBI untersuche derzeit die Glaubwürdigkeit und Genauigkeit des Materials, berichtet der US-Sender CNN. Laut dem zweiseitigen Dokument verfüge Moskau über Informationen zum Privatleben und den Finanzen des designierten Präsidenten. Unter Berufung auf verschiedene anonyme Quellen berichtete der Sender, dass es dem Memo zufolge während des Wahlkampfs einen Kommunikationsaustausch zwischen dem Trump-Team und den Russen gegeben haben soll.

FAKE NEWS - A TOTAL POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11. Januar 2017

Trump wies die Vorwürfe zurück und sieht sich als Opfer einer "totalen politischen Hexenjagd". Die Berichte, wonach die russische Regierung kompromittierende Informationen über ihn in der Hand habe, seien "Fake News", schrieb er am Dienstagabend (Ortszeit) auf Twitter. Seine Beraterin Kellyanne Conway sagte zu CNN: "Die Berichte nennen keine Quellen, nichts ist bestätigt."

Sexvorwürfe

In den von den USA als nicht stichhaltig eingestuften Memos, über die es eine zweiseitige Zusammenfassung bei den US-Geheimdiensten geben soll, geht es nach Informationen der "New York Times" um Sexvorwürfe im Zusammenhang mit Moskauer Prostituierten im Jahr 2013. Ferner sollen Informationen zu Trumps Geschäftsbeziehungen nach Russland enthalten sein. Das Dokument datiert den Berichten zufolge vom 20. Juni 2016.

Trump sei von russischer Seite über Jahre mit guten Geschäften gelockt worden. "Bisher hat Trump alle Verlockungen zurückgewiesen", heißt es in dem Bericht. Es heißt aber auch: Der russische Geheimdienst FSB sei zu der Auffassung gelangt, Trump sei ausreichend kompromittiert worden, um eine Erpressung zu ermöglichen. Unter anderem soll der FSB Trump Sexfallen gestellt haben, in die er getappt sein soll.

Der gewählte Präsident wollte am Mittwoch seine erste Pressekonferenz seit seinem Wahlsieg von Anfang November geben. Die US-Geheimdienste werfen Russland vor, sich mit Cyberattacken in den US-Präsidentschaftswahlkampf eingemischt zu haben, um der Demokratin Hillary Clinton zu schaden und Trump zu begünstigen. FBI-Chef Come, sagte, man habe keine Hinweise darauf gefunden, dass Hacker auch die Wahlkampagne Trumps oder seiner Republikanischen Partei erfolgreich angegriffen hätten. Wegen dieser mutmaßlichen Einmischung verhängte der scheidende Präsident Barack Obama eine Reihe von Sanktionen gegen Moskau.

Trump äußerte Zweifel

Trump dagegen zog die Geheimdiensterkenntnisse über die mutmaßlichen russischen Hackerattacken in Zweifel. Er hatte sich im Wahlkampf immer wieder lobend über die Führungsstärke des russischen Staatschefs Wladimir Putin geäußert und will die Beziehungen zu Russland verbessern. Seine milde Haltung gegenüber Moskau hatte in den vergangenen Monaten viele Spekulationen ausgelöst, dass Trump möglicherweise geheim gehaltene Geschäftsinteressen in Russland habe oder dort in einer anderen Weise kompromittiert sein könnte.

Träfen die Vorwürfe zu, dass es Absprachen zwischen der Trump-Kampagne und Russland gegeben habe und die Unabhängigkeit des angehenden Präsidenten dadurch kompromittiert sei, dann wäre dies "schockierend" und "explosiv", sagte der Senator Chris Coons von den Demokraten zu CNN. (red, APA, Reuters, 11.1.2017)