Virtuelles Geld – Aufstieg der Rechten – Männlichkeit und Migration – Neuer US-Präsident

Virtuelles Geld: Die technischen Grundlagen von Kryptowährungen wie Bitcoin erläutert Stefan Schausberger, Physiker an der Uni Linz, am 12. Jänner um 18 Uhr in einem Vortrag an der FH Oberösterreich Campus Hagenberg.

www.facebook.com/events/737036919807719/

Aufstieg der Rechten: Über den Aufstieg des Rechtsextremismus spricht am 13. Jänner Oliver Decker, Leiter des Kompetenzzentrums für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig – um 19 Uhr am Institut für Soziologie, Rooseveltplatz 2 der Universität Wien.

www.facebook.com/events/747591078739350/

Männlichkeit und Migration: Welche Formen von Männlichkeit aktuell im Diskurs um Migration und Flucht erzeugt werden, thematisiert Susanne Spindler, Professorin am Fachbereich Soziale Arbeit der Hochschule Darmstadt, in einem Vortrag am 19. Jänner um 18 Uhr am Campus der Universität Wien, Hörsaal 2.

www.sektionfthg.at

Neuer US-Präsident: Die Inauguration des 45. US-Präsidenten Donald Trump am 20. Jänner wird von Marcus Gräser, Institutsvorstand für Zeitgeschichte der Universität Linz, und Norman Thatcher Scharpf von der US-Botschaft diskutiert – im Salon Kepler, Rathausgasse 5 ab 18 Uhr.

www.kepler-salon.at

(11.1.2017)