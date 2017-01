Verzögerungen durch Schlechtwetter auf 8. Etappe

Motorräder erst nach Mitternacht mitteleuropäischer Zeit im Ziel

Uyuni/Salta – Durch Schlechtwetter wird es auf der achten Etappe der Rallye Dakar in Südamerika wohl zu Verzögerungen von mehr als zwei Stunden kommen, teilten die Organisatoren am Dienstag in Uyuni mit. Erst ab 20.00 Uhr MEZ werden KTM-Pilot Matthias Walkner und Co. in die 492 km lange Sonderprüfung starten und damit erst nach Mitternacht mitteleuropäischer Zeit im Etappenziel in Salta eintreffen.

Aufgrund von Dauerregen hatte schon das Montag-Teilstück stark verkürzt werden müssen. Diese Option hielten sich die Veranstalter auch für Dienstag offen, sollte sich das Wetter nicht bessern. Der Salzburger Walkner hatte sich im Vorjahr auf der Etappe von Uyuni in Bolivien nach Salta in Argentinien einen Oberschenkelbruch zugezogen. (APA, 10.1.2017)