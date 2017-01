34-jähriger Mittelfeldspieler heuert bei Tiroler Zweitligist an

Wattens – Florian Mader verlässt Fußball-Bundesligist SKN St. Pölten. Der Mittelfeldspieler wechselt in die Erste Liga zur WSG Wattens. Der 34-Jährige erhielt einen Vertrag bis Sommer 2018, gab der Club am Dienstag bekannt. Mader war seit 2015 in St. Pölten tätig. Mit der Wiener Austria war der Tiroler 2013 Meister geworden, danach kam er auch in allen sechs Champions-League-Gruppenspielen zum Einsatz. (APA, 10.1.2017)