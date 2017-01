"Dieselgate": Kronzeugen und FBI belasten VW schwer

Aussagen, wonach die Konzernspitze über die Manipulation der Dieselmotoren informiert gewesen sei, bringen VW in neue Bedrängnis

Brüssel/Wien – In der Abgasaffäre bei Volkswagen werden der frühere Vorstandschef Martin Winterkorn und das heutige Vorstandsmitglied Herbert Diess nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung" ("SZ"), NDR und WDR schwer belastet. Zwei VW-Beschäftigte aus dem mittleren Management haben als Kronzeugen bei der US-Justiz ausgesagt, Winterkorn und Diess seien Ende Juli 2015 über die Manipulation von Schadstoffmessungen bei Dieselfahrzeugen in den USA informiert worden.

Womöglich hätten hochrangige VW-Manager versucht, den Dieselskandal sogar noch kurz vor seinem Auffliegen zu vertuschen. Das geht nach Informationen der US-Justiz aus einer am Montagabend vom zuständigen US-Gericht in Detroit veröffentlichten Strafanzeige gegen einen leitenden VW-Angestellten hervor. Er war der Leiter des VW-Technik- und Umweltbüros und wurde kürzlich verhaftet.

Der Mann habe zu einer Gruppe von Mitarbeitern gehört, die das Management bei einem Treffen am 27. Juli 2015 über die Risiken des Betrugs informierten. Statt die Aufklärung des Falles gegenüber den bereits unter Hochdruck gegen VW ermittelnden US-Behörden anzuordnen, habe die Konzernführung die Mitarbeiter dazu autorisiert, die Tricksereien weiterhin unter den Teppich zu kehren.

Die Ermittler stützen sich auf die eidesstattliche Erklärung eines FBI-Agenten und Aussagen mehrerer VW-Insider, die als Zeugen mit der US-Bundespolizei FBI kooperieren. Am 18. September 2015 war der Skandal aufgeflogen, nachdem die US-Umweltbehörden ihre Vorwürfe gegen VW öffentlich gemacht hatten.

Einer der aufgeführten Zeugen behauptet, sich mit der Entscheidung, den Abgasbetrug letztlich zuzugeben, über die Anweisungen seiner Abteilungsleitung hinweggesetzt zu haben. Laut "SZ" gibt es bereits fünf frühere VW-Leute, die als Kronzeugen fungieren. Ein Sprecher des Konzerns wollte sich nicht zu den neuen Anschuldigungen äußern.

Teure Einigung steht bevor

VW steht Insidern zufolge in der Affäre eine rund vier Milliarden Dollar teure Einigung mit dem US-Justizministerium bevor. Der Aufsichtsrat des Konzerns solle am Mittwoch in Wolfsburg tagen, um der mit den Amerikanern ausgehandelten Strafzahlung zuzustimmen, sagten mehrere mit dem Vorgang vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. "Der Aufsichtsrat soll zustimmen, wenn es zu der Vereinbarung kommt", sagte einer der Insider. Mit der Milliardenstrafe muss der Konzern dafür büßen, dass er mit der Manipulation von rund einer halben Million Dieselautos die Behörden in den USA getäuscht und gegen das Luftreinhaltegesetz verstoßen hat. Volkswagen wollte dazu keinen Kommentar abgeben.

Das US-Justizministerium hatte den Wolfsburger Konzern vor fast genau einem Jahr verklagt. Volkswagen hatte im September 2015 die Manipulation von elf Millionen Autos weltweit zugegeben. Eine Software sorgt dafür, dass Grenzwerte für gesundheitsschädliches Stickoxid nur auf dem Prüfstand eingehalten werden. Im normalen Straßenverkehr liegen sie um ein Vielfaches höher. In dem Vergleich müsse sich Volkswagen zu Reformen bereiterklären und einer unabhängigen Aufsicht unterwerfen, sagten die Insider. Auch soll die Vereinbarung ein Schuldeingeständnis des Unternehmens enthalten.

Nach den beiden Einigungen mit Schadensersatzklägern in Kalifornien ist die Vereinbarung mit der US-Regierung der dritte große Schritt zur Aufarbeitung von "Dieselgate". Geschädigten Autokäufern, Händlern und US-Bundesstaaten muss VW mehr als 16 Milliarden Euro Entschädigung zahlen und die Autos zurückkaufen. Der Konzern hat dafür schon gut 18 Milliarden Euro zurückgelegt. In Europa wird der Verstoß durch Rückrufaktionen behoben, eine finanzielle Entschädigung verweigert der Autobauer. In Deutschland sind unterdessen viele Schadensersatzklagen von VW-Kunden beim Landgericht Braunschweig anhängig. (red, 10.1.2017)