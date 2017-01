Tausende Flüchtlinge frieren in Belgrad

Viele von ihnen suchen Zukunft in Lagerhallen und hoffen auf die Weiterreise nach Westeuropa

Belgrad – Bei minus zehn Grad frieren derzeit tausende Flüchtlinge in der serbischen Hauptstadt Belgrad. Viele von ihnen suchten Zuflucht in Lagerhallen und brach liegenden Gebäuden nahe des Bahnhofs. Dort hoffen sie, trotz geschlossener Balkanroute bald nach Westeuropa weiterreisen zu können. Hunderte von ihnen stellen sich zu Mittag immer an, wenn eine ausländische NGO Essen verteilt. Laut Ärzte ohne Grenzen halten sich derzeit rund 2000 junge Flüchtlinge vor allem aus Afghanistan, Pakistan, dem Irak und Syrien in Belgrad auf. (red, 10.1.2017)