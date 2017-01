Auf welche Serien freuen Sie sich 2017?

Die Fortsetzung der Kult-Serie "Twin Peaks" wird mit Spannung erwartet. Worauf wartet Ihr Serienherz schon sehnsüchtig?

Das Serienjahr 2017 ist noch sehr jung, doch es gibt schon einiges, auf das man sich freuen kann. Wie wird es Hanna Horvath und ihren Freundinnen in der sechsten und letzten Staffel "Girls" ergehen? Werden die vier ihren Weg finden oder wartet noch der eine oder andere Fallstrick des Erwachsenwerdens in der Großstadt auf sie?

hbo

Und auch die großen Klassiker der vergangenen Jahre werden wieder große Fragen und vor allem kollektives Zittern um Figuren, die einem ans Herz gewachsen sind, auslösen. Sowohl "Game of Thrones" als auch "The Walking Dead" werden dieses Jahr fortgesetzt, die Nächte werden wieder dunkel und voller Schrecken sein und die Walker werden sich weiter durch die Gruppe der Überlebenden fressen.

Claire Danes geht als Carrie Mathison in "Homeland" wieder auf Terroristenjagd und auch Präsident Underwood wird sich in der nächsten "House of Cards"-Staffel mit der Terrorgefahr auseinandersetzen müssen.

Neue Serien

Und auch neue Produktionen werden mit Spannung erwartet. David Lynchs "Twin Peaks" wird nach 26 Jahren fortgesetzt – Fans der Serie können sich schon auf viele bekannte Gesichter aus der ursprünglichen Besetzung und natürlich auf die berühmte Anfangsmelodie freuen.

twin peaks

Auch Gesichter, die man bisher eher von der Kinoleinwand kannte, wird man dieses Jahr auf dem kleinen Bildschirm sehen können. Nicole Kidman, Reese Witherspoon und Shailene Woodley spielen in der Miniserie "Big Little Lies" drei Mütter mit nur auf den ersten Blick perfekten Leben.

Welche neue Staffel oder neue Serie können Sie dieses Jahr kaum erwarten? Welche Serie hat Ihnen im vergangenen Jahr am Besten gefallen? Von welcher waren Sie enttäuscht? (aan, 15.1.2017)