Tesla präsentiert sich mit neuem Schauraum in Wien

Österreich-Manager: Größte Herausforderung in E-Mobilität bleibt Ladeinfrastruktur

Wien/Palo Alto – Der US-Elektroauto-Pionier Tesla hat in Wien in der Inneren Stadt einen Showroom eröffnet. "Weltweit gesehen entspricht es unserer Idee, dass wir einerseits Servicestandorte machen, aber eben auch dort, wo viel Shopping passiert, mit unseren Schauräumen vertreten sind", sagte der Tesla-Länderdirektor für Österreich und Italien, Daniel Hammerl, am Dienstag aus diesem Anlass im Gespräch mit der APA.

Solch ein Schauraum hat demnach vor allem den Zweck, Botschaften zu verbreiten, die das Unternehmen senden will. "Es ist für uns wichtig, unserer Mission entsprechend den Leuten diesen Umstieg auf eine nachhaltigere Mobilität näher zu bringen; sie dort zu erwischen, wo sie gar nicht auf Autosuche sind – ganz locker in einem Setting wo man sich gar nicht als Käufer outen muss", so Hammerl. E-Mobilität polarisiere und interessiere die meisten Menschen. Der Schauraum soll ihnen eine offene Türe bieten.

Ladestationen bleiben Engpass

Die hierzulande startende E-Autoförderung von 4.000 Euro heißt Hammerl freilich willkommen. Mit höheren Förderungen könne der Umstieg aber rascher gehen, gab er zu bedenken. Größte Herausforderung in der E-Mobilität bleibe aber die Ladeinfrastruktur. Wenn immer mehr Hersteller Modelle anbieten "muss die Infrastruktur extrem schnell zulegen", sagte der Tesla-Manager.

Prinzipiell müssten aber auch die potenziellen künftigen E-Autofahrer ein bisserl umdenken. Was sei schon schlimm daran, bei einer weiteren Reise vielleicht zwei anstatt nur einer Pause zu machen, überlegte Hammerl. "Das ist doch auch das, was Verkehrspsychologen empfehlen." Ein Referenzkunde nutze etwa die 25-Minuten-Ladepausen, um kurz Joggen zu gehen, erklärte der Vertreter des US-Konzerns.

Autopilot vor Durchbruch

Derzeit sind auf Österreichs Straßen 1.500 Tesla-Fahrzeuge unterwegs, weltweit 160.000, so Hammerl. Konkrete Verkaufs-, Umsatz- oder Gewinnzahlen wollte er nicht nennen. Nur so viel: Nach 492 Tesla-Zulassungen hierzulande 2015, seien es im Vorjahr 717 gewesen. In Österreich hat Tesla über die Neueröffnung hinaus Kombinationsstandorte in Wien-Liesing, Linz und in Graz sowie einen Showroom in Salzburg. In der laufenden Wintersaison gibt es auch in Kitzbühel einen Schauraum.

Wann hat das autonome Fahren seinen Durchbruch? Technisch gesehen, ginge das bald, so der Fachmann. Ethisch-rechtlich müssten noch Fragen geklärt werden. Tesla spreche übrigens bewusst nur von einem Autopilot, nicht von autonomem fahren: "Der Mensch bedient den Autopilot, so wie es Piloten in einem Flugzeug machen", so Hammerl. (APA, 10.1.2017)