Susanne Hofbauer ist Chefredakteurin der "Autorevue"

Wien – Susanne Hofbauer ist neue Chefredakteurin der "Autorevue". Sie folgt damit laut Pressemeldung Christian Kornherr, der das Blatt seit 2002 geleitet hat. Hofbauer ist seit 1997 als Redakteurin der "Autorevue" der Verlagsgruppe News tätig. Nach ihrem Übersetzer-/Dolmetsch-Studium an der Universität Wien arbeitete sie von 1988 an für verschiedene Verlagshäuser (u.a. Falter Verlag), bevor sie 1996 zum Redaktionsteam der Zeitschrift "Motorrad Magazin" stieß und Mitte 1997 zur "Autorevue" wechselte.

Kornherr widmet sich in Zukunft seinem Redaktionsbüro und will Content liefern, auch an die Verlagsgruppe News. (red, 10.1.2017)