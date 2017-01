Urtümliche Knochenhechte haben Ähnlichkeit mit Säugetieren

Die Forscherin habe zudem entdeckt, dass der Anteil der Nukleotide G und C auf den Chromosomen des Knochenhechts für Fische äußerst ungewöhnlich sei. "Wir nehmen an, dass sich der Knochenhecht parallel zu jenen Organismen entwickelt hat, von denen in weiterer Folge die Säugetiere abstammen", meinte die Wissenschafterin. Diese Erkenntnis werfe ein ganz neues Licht auf die Genomevolution der Wirbeltiere. Die Forschungsergebnisse wurden im "Journal of Experimental Zoology" publiziert. (APA, red, 20.1.2017)

Abstract

Journal of Experimental Zoology: "Genome Compositional Organization in Gars Shows More Similarities to Mammals than to Other Ray-Finned Fish."