Pentagon treibt Entwicklung autonomer Waffen mit künstlicher Intelligenz voran

US-Streitkräfte testen Schwarm von mehr als hundert Mikro-Drohnen

Washington – Das US-Verteidigungsministerium macht Fortschritte bei der Entwicklung autonomer Waffensysteme: Wie das Pentagon am Montag (Ortszeit) in Washington mitteilte, testeten die US-Streitkräfte erfolgreich einen Schwarm aus handtellergroßen 103 Mikro-Drohnen, die durch ein System künstlicher Intelligenz gesteuert werden.

Militärstrategen setzen große Hoffnung in diese Technologie, die günstig in der Herstellung sein und aufgrund der großen Zahl von Flugkörpern besonders wirkungsvoll im Einsatz gegen Gegner sein soll. Den Angaben zufolge war der weltweit größte Schwarm von Mikro-Drohnen bereits im Oktober in Kalifornien getestet worden. Die Fluggeräte sind rund 16 Zentimeter klein.

american military forum Video: Ein Perdix-Drohnenschwarm im Testflug.

Möglich wurde die Weiterentwicklung vor allem durch Fortschritte bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz. Die Mikro-Drohnen verhielten sich wie ein Schwarm in der Natur, erklärte das Pentagon. Sie seien wie "ein kollektiver Organismus", der ein dezentrales Gehirn für die Entscheidungsfindung besitze und dessen Bestandteile sich wie Schwärme in der Natur aneinander anpassen könnten.

Drohnenschwarm ohne Anführer

Die sogenannten Perdix-Drohnen seien "keine vorprogrammierten synchronisierten Individuen", erklärte der Leiter der zuständigen Pentagon-Abteilung, William Roper. "Denn jeder Perdix kommuniziert und kollaboriert mit jedem anderen Perdix, der Schwarm hat keinen Anführer und kann sich an Drohnen anpassen, die in das System eintreten oder es verlassen." Der im Oktober getestete Drohnen-Schwarm wurde den Angaben zufolge von drei Kampfjets vom Typ F/A-18 Super Hornet aus gestartet.

Die Mikro-Drohnen werden von einer Abteilung im Pentagon entwickelt, die für die Integration technologischer Innovationen in die Rüstung zuständig ist. Das Strategic Capabilities Office (SCO) wurde 2012 von Verteidigungsminister Ashton Carter gegründet, der damals Vizechef des Pentagon war. (APA, red, 10.1.2017)