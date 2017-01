SPD will sich noch nicht auf Kanzlerkandidaten festlegen

Parteichef Gabriel: "Wir reden über die Inhalte des Wahlkampfs"

Düsseldorf – Beim Spitzentreffen der deutschen Sozialdemokraten in Düsseldorf wird es nach Angaben von Parteichef Sigmar Gabriel nicht um Personalentscheidungen für die Bundestagswahl gehen.

"Wir reden über die Inhalte des Wahlkampfs", bekräftigte Gabriel am Dienstag vor einer Sitzung der SPD-Landtagsfraktion. "Ich weiß gar nicht, wer überhaupt auf die Idee gekommen ist, dass wir über Personal reden."

Die engere Parteiführung der SPD will am Dienstagnachmittag in Düsseldorf über die Strategie für das Wahljahr 2017 beraten. Wer bei der Bundestagswahl im September als Kanzlerkandidat ins Rennen geht, will die SPD bei einer Klausur am 29. Jänner in Berlin bekanntgeben. Gabriel sowie seine Stellvertreterin, die nordrhein-westfälische Ministerpräsidentin Hannelore Kraft, beantworteten dazu in Düsseldorf keine Fragen. (APA, 10.1.2017)