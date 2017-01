Ein Campingführer hat die beliebtesten Campingplätze Österreichs auf Basis von Gästebewertungen ermittelt – einige davon gehören zu Europas Besten

Europas beliebtester Campingplatz befindet sich erstmals in Österreich. Das hat der europäische Campingführer Camping.Info im Rahmen des Camping.Info Awards 2017 ermittelt.

Mit Platz eins ausgezeichnet wurde Camping Grubhof in St. Martin bei Lofer im Salzburger Pinzgau, gefolgt von der italienischen Ferienanlage Camping Marina di Venezia und von Komfortcamping Schlosshof in Südtirol. Unter mehr als 23.000 europäischen Campingplätzen ist Österreich mit 17 Campinganlagen in den Top 100 vertreten.

Europasieger aus Österreich

Camping Grubhof im Salzburger Pinzgau überzeugt seit Jahren mit hervorragenden Gästebewertungen und war bereits in den letzten zwei Jahren unter den Top 10 vertreten, heißt es von Seiten des Campingführers. Seit 1959 entwickelte sich der Campingplatz in St. Martin bei Lofer, der ursprünglich als Schlosspark angelegt wurde, immer mehr zu einem Urlaubsort für Naturliebhaber.

foto: camping.info Auch im Winter wird Camping immer beliebter.

Für den Erfolg des Grubhofs sind seit 1998 Robert und Maria Stainer zuständig, die den Platz an der Saalach ständig erweiterten und modernisierten. Die Lage am Fluss, die modernen Wellness- und Sanitäreinrichtungen und die großen Stellplätze überzeugen die Gäste des Camping Grubhof. Rund 90.000 Nächtigungen konnte der beste Platz Europas im letzten Jahr zählen.

Österreichs beliebteste Campingplätze, Top 10:

1. Camping Grubhof

St. Martin bei Lofer, Salzburg, www.grubhof.com (Europa Nr. 1)

foto: camping.info Camping Grubhof

2. Camping Murinsel

Großlobming, Steiermark, www.camping-murinsel.at (Europa Nr. 20)

foto: camping.info Camping Murinsel

3. Komfort-Campingpark Burgstaller

Döbriach am Millstätter See, Kärnten, www.burgstaller.co.at (Europa Nr. 22)

foto: camping.info Komfort-Campingpark Burgstaller

4. Thermenland Camping Rath und Pichler

Bad Waltersdorf, Steiermark, www.camping-bad-waltersdorf.at (Europa Nr. 24)

foto: camping.info Thermenland Camping Rath und Pichler

5. Camp MondSeeLand

Mondsee, Oberösterreich, www.campmondsee.at (Europa Nr. 26)

foto: camping.info Camp MondSeeLand

6. Sportcamp Woferlgut

Bruck, Salzburg, www.sportcamp.at (Europa Nr. 34)

foto: camping.info Sportcamp Woferlgut

7. See-Camping Mentl

Landskron, Kärnten, www.camping-mentl.at (Europa Nr. 37, Aufsteiger von 66 auf 37, Beste Bewertung für Lage)

foto: camping.info See-Camping Mentl

8. Camping Brunner am See

Döbriach am Millstätter See, Kärnten, www.camping-brunner.at (Europa Nr. 39)

foto: camping.info Camping Brunner am See

9. Tirol.Camp Leutasch

Leutasch, Tirol, www.tirol.camp (Europa Nr. 44, Aufsteiger von 100 auf 44, ideal für Langläufer)

foto: camping.info Tirol.Camp Leutasch

10. Comfort-Camping Ötztal

Längenfeld, Tirol, www.camping-oetztal.com (Europa Nr. 49)

foto: camping.info Comfort-Camping Ötztal

Reiner Publikumspreis

Der Camping.Info Award, der 2017 bereits zum sechsten Mal in Folge als Publikumspreis vergeben wird, zählt zu den begehrtesten Auszeichnungen der europäischen Campingbranche. Grundlage der Auszeichnung ist die Zufriedenheit von 58.139 registrierten Campinggästen, die in Summe 112.591 Bewertungen auf Camping.Info abgegeben haben.

"Ins Ranking fließen ausschließlich die Bewertungen der Gäste ein. Der Camping.Info Award ist also ein reiner Publikumspreis, es zählt ausschließlich die Kundenzufriedenheit", erklärt Erwin Oberascher, Gründer und Geschäftsführer von Camping.Info. "Somit haben auch kleine engagierte Betriebe gute Chancen, unter den Top 100 Campingplätzen Europas gelistet und als Geheimtipp entdeckt zu werden." Oberascher verweist dabei die eigens entwickelte Berechnungsformel, die vor allem die Vertrauenswürdigkeit des Bewerters berücksichtigt und so Manipulationen verhindert. Weitere Einflussfaktoren für das Endergebnis sind die Aktualität und die Anzahl der Bewertungen. (red, 11.1.2017)