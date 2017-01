Alibaba-Chef Ma trifft Trump und verspricht eine Million Jobs in USA

Konzern will auf seiner Internet-Plattform in den kommenden fünf Jahren einer Million US-Kleinunternehmen Zugang zum chinesischen Markt ermöglichen

Der Chef des chinesischen Internet-Händlers Alibaba, Jack Ma, hat dem künftigen US-Präsidenten Donald Trump die Schaffung von einer Million Arbeitsplätzen in den USA in Aussicht gestellt.

Alibaba wolle auf seiner Internet-Plattform in den kommenden fünf Jahren einer Million US-Kleinunternehmen Zugang zum chinesischen Markt ermöglichen, teilte ein Firmensprecher nach einem Treffen Mas mit Trump am Montag mit.

Unterstützung kleiner Firmen

Die Arbeitsplätze würden entstehen, wenn jede dieser Firmen einen zusätzlichen Mitarbeiter einstelle. Ma selbst sagte, bei seinem Gespräch mit Trump sei es vor allem um die Unterstützung kleiner Firmen wie Textilunternehmen im Mittleren Westen der USA gegangen. Das Treffen bezeichnete er als großartig und aufgeschlossen.

Alibaba hat sich bereits in der Vergangenheit darum bemüht, mehr kleine US-Firmen auf seine Online-Plattformen wie Tmall zu bringen. Der chinesische Staatsbürger Ma verfügt über gute Beziehungen zur Führung der Kommunistischen Partei in China. Im Wahlkampf hatte Trump China wiederholt angegriffen. Er warf der Regierung in Peking vor, für den Verlust von Arbeitsplätzen in den USA verantwortlich zu sein und drohte Strafzölle von 45 Prozent auf chinesische Importe an. (APA, 10.1. 2016)