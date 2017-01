Sobotka will E-Voting testen

Der Innenminister hält auch einen zweiten Wahltag für machbar. Gegen sexuelle Übergriffe wirbt er für Zivilcourage

Wien – Innenminister Wolfgang Sobotka (ÖVP) will dem E-Voting eine Chance geben. Vor dem Ministerrat am Dienstag sprach er sich dafür aus, die elektronische Stimmabgabe zunächst bei Auslandsösterreichern zu probieren. In diesem Bereich könnte man schon in die Umsetzung gelangen.

Nichts hält der Minister von einer Abschaffung der Briefwahl. Vielmehr denkt er über eine Ausweitung nach, mit einem Modell ähnlich dem schweizerischen. Dort werden den Bürgern Briefwahlkarten automatisch zugeschickt. Ebenfalls machbar wäre für Sobotka der von der SPÖ gewünschte vorgezogene zweite Wahltag.

Das freut ÖVP-Klubchef Reinhold Lopatka. Er hoffe, dass nun auch der Koalitionspartner SPÖ die ÖVP-Linie übernehme, meinte er in einer Aussendung. Dass Sobotka die elektronische Stimmabgabe zunächst bei Auslandsösterreichern einführen will, entspreche exakt den Vorstellungen des ÖVP-Parlamentsklubs, so Lopatka. Länder wie Frankreich, die Schweiz oder Estland hätten das E-Voting bereits erfolgreich eingeführt. Ziel sei es, dadurch die Wahlbeteiligung zu heben. Wichtig sei natürlich die absolute technische Sicherheit.

FPÖ gegen Versuchsballone beim Wahlrecht

Als glatte Themaverfehlung bezeichnete hingegen FPÖ-Verfassungssprecher Harald Stefan die Vorschläge Sobotkas. "Gerade das Wahlrecht als Säule der demokratischen Strukturen unseres Staates eignet sich nicht dafür, irgendwelche Versuchsballons in Richtung E-Voting steigen zu lassen", meinte er. "Und wer das allgemeine, persönliche, gleiche und geheime Wahlrecht für jeden Staatsbürger nachhaltig sichern will, darf nicht auf die Sicherheit eines Computers vertrauen." (APA, 10.1.2017)