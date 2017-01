"Falter": 1,35 Millionen Landesförderung für Pröll-Stiftung

Intransparente Privatstiftung erhält jährlich 150.000 Euro aus dem Landesbudget

St. Pölten/Wien – Die Privatstiftung des niederösterreichischen Landeshauptmanns Erwin Pröll (ÖVP) erhielt in den vergangenen neun Jahren insgesamt 1,35 Millionen Euro an Förderungen durch das Land Niederösterreich. Das berichtet die Wiener Wochenzeitung "Falter" unter Berufung auf ihr zugespielte vertrauliche Akten aus Prölls Büro.

Demnach hätten der jetzige Innenminister Wolfgang Sobotka als Landeshauptmann-Stellvertreter und seine Nachfolgerin Johanna Mikl-Leitner (beide ÖVP) eine jährliche Subvention für die "Pröll Privatstiftung" in der Höhe von 150.000 Euro genehmigt. Weder der Landesrechnungshof noch die Opposition seien darüber informiert worden, so der "Falter" in einer Vorabmeldung.

Pröll gründete die Stiftung 2007, um Spenden anlässlich seines 60. Geburtstags zu bündeln und Projekte zu fördern, die "kulturelle Traditionen pflegen" oder "den ländlichen Raum als Raum für Kreativität weiterentwickeln", wie in der Stiftungsurkunde steht. Über ihre Tätigkeiten muss die Privatstiftung aber nicht öffentlich Rechenschaft ablegen. Die SPÖ vermutete bald nach der Stiftungsgründung "parteipolitische Querfinanzierung seitens der Landes-VP".

Ein Sprecher Prölls kritisiert laut "Falter" die Veröffentlichung der Dokumente "wider die Amtsverschwiegenheit". Die Stiftung diene ausschließlich gemeinnützigen Zwecken. (red, 10.1.2017)