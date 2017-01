Super Bowl: Wer mehr als fünf Millionen Dollar für 30 Sekunden Werbung zahlt

Audi, Honda, Kia, Procter & Gamble mit Febreze, Snickers, Wix.com haben schon gebucht

New York/Wien – Die teuersten Werbespots des Jahres laufen traditionell bei der Super Bowl, dem Finale der US-Profi-Football-Liga NFL, heuer am 5. Februar. Mehr als fünf Millionen Dollar zahlen Werbekunden diesmal wie berichtet für einen 30-Sekünder. Wem eine halbe Minute soviel wert ist, listet das Branchenportal The Drum auf – darunter Audi, Honda, Kia, Procter & Gamble.

Die – vorläufige – Liste des Branchenportals:

Avocados from Mexico , kreativ betreut von der Agentur GSD&M

, kreativ betreut von der Agentur GSD&M Audi mit einem Spot von Venables Bell & Partners

mit einem Spot von Venables Bell & Partners Busch , Bier aus dem Hause Anheuser-Busch, Kreation: Deutsch

, Bier aus dem Hause Anheuser-Busch, Kreation: Deutsch GoDaddy , Cloudservice für KMUs, mit einem neuen Produkt, Kreation: Bullish

, Cloudservice für KMUs, mit einem neuen Produkt, Kreation: Bullish GNC , Nahrungsergänzungsmittel mit neuer Marke One New GNC

, Nahrungsergänzungsmittel mit neuer Marke One New GNC Honda bewirbt den neuen C-RV, betreut von RPA

bewirbt den neuen C-RV, betreut von RPA Kia, Kreation David&Goliath

Kreation David&Goliath Lexus bewirbt die neuen LS und LC, Kreation Team One

bewirbt die neuen LS und LC, Kreation Team One Procter & Gamble schaltet erstmals Spots für die Marken Febreze (Grey New York Mr. Clean (Leo Burnett Toronto) bei der Super Bowl

schaltet erstmals Spots für die Marken Febreze (Grey New York Mr. Clean (Leo Burnett Toronto) bei der Super Bowl Skittles Kaudragees (Adam&EveDDB)

Kaudragees (Adam&EveDDB) Snickers (BBDO New York)

(BBDO New York) TurboTax (Wieden + Kennedy)

(Wieden + Kennedy) Weather Tech Automatten, kreativ betreut von Pinnacle Advertising and Marketing

Automatten, kreativ betreut von Pinnacle Advertising and Marketing Wix.com Der Webseitenbaukasten wirbt auch im Eigenbau, ließ sich zuletzt bei seinem Super-Bowl-Spot aber durchaus professionell helfen – von DreamWorks Animation. Ergebnis: ein 50-Sekünder mit Figuren aus Kung Fu Panda 3:

wix.com Wix.com-Spot für die Super Bowl 2016 – mit Dreamworks-Support.

(red, 10.1.2017)