US-Spezialkräfte greifen IS in Syrien an

Einsatz von Bodentruppen – Angeblich 25 IS-Mitglieder getötet – IS sprengt größtes Gaskraftwerk

Damaskus – US-Amerikanische Spezialkräfte haben im Norden Syriens Mitglieder der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) am Boden angegriffen. Die Operation habe sich gegen IS-Anführer gerichtet, sagte Pentagon-Sprecher Jeff Davis am Montag in Washington. Der Angriff erfolgte demnach am Sonntag in der Nähe der Stadt Deir ez-Zor. Vier US-Hubschrauber haben eine Wasseranlage und einen Bus angegriffen.

Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte hatte zuvor berichtet, dass bei dem Einsatz 25 IS-Kämpfer getötet wurden und mehrere Personen gefangen genommen wurden. Davis bezeichnete die Zahl als zu hoch, nannte aber keine weiteren Details. Er sagte lediglich, dass es eine erfolgreiche Operation gewesen sei und es keine Festnahmen gegeben habe.

Der IS hat am Wochenende ein Video von der Zerstörung des größten syrischen Gaskraftwerks Hayan im Osten der Provinz Homs veröffentlicht. Auf den Bildern ist zu sehen, wie die Terroristen Sprengladungen in der Anlage anbringen und diese dann in die Luft jagen. Das Kraftwerk deckte rund ein Drittel des gesamten syrischen Strombedarfs ab. (red, 10.1.2017)