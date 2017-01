Le Pen, Petry, Wilders und Vilimsky treffen einander in Koblenz

Petry bewirbt Veranstaltung "Freiheit für Europa" am 21. Jänner als "europäischen Wahlkampfauftritt"

Berlin/Wien – Rechtspopulisten wie die französische Präsidentschaftskandidatin Marine Le Pen, die Chefin der Alternative für Deutschland (AfD), Frauke Petry, und der niederländische Islamfeind Geert Wilders wollen sich am Samstag, 21. Jänner, in Koblenz treffen. Dies teilte Petry am Montagabend im Kurznachrichtendienst Twitter mit.

Auch FPÖ-Generalsekretär Harald Vilimsky und der Chef der ausländerfeindlichen italienischen Lega Nord, Matteo Salvini, stehen auf der Teilnehmerliste. Die Veranstaltung mit dem Titel "Freiheit für Europa" findet demnach am Nachmittag des 21. Jänners in der Rhein Mosel Halle der deutschen Stadt statt.

Petry sprach von einem "Europäischen Wahlkampfauftritt". 2017 wird in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland gewählt. (APA, 10.1.2017)