Beteiligungsrest von Yahoo wird in "Altaba" umbenannt

Marke "Yahoo" für Internetdienste bleibt nach Verkauf an Verizon erhalten, Beteiligungssparte bekommt neuen Namen

Sunnyvale – Der Internet-Pionier Yahoo will nach dem geplanten Verkauf des Webgeschäfts an Verizon das verbliebene Unternehmen in Altaba umbenennen. Die heutige Konzernchefin Marissa Mayer werde dann den Verwaltungsrat der Firma – das Kontrollgremium mit weitreichenden Funktionen – verlassen, bleibt aber CEO, teilte Yahoo am Montag mit.

Altaba wird vor allem aus der Beteiligung an der chinesischen Online-Plattform Alibaba und Yahoo Japan bestehen. Laut einer anonymen Quelle der "Washington Post" setzt sich der neue Name aus "Alibaba" und "Alternative" zusammen.

Zugleich besteht weiterhin das Risiko, dass Verizon den Deal wegen des massiven Daten-Dienstahls bei dem Konzern platzen lasse, räumte Yahoo ein. Nach Vereinbarung des Verkaufs für 4,8 Milliarden Dollar im Juli wurden zwei Online-Attacken aus den Jahren 2013 und 2014 bekannt, bei denen jeweils die Daten von 500 Millionen und einer Milliarde Yahoo-Nutzer entwendet worden waren. Verizon kündigte bereits an, den Deal auf den Prüfstand zu stellen. (APA, dpa, red, 10.1.2017)