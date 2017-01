Venezuelas Parlament wirft Maduro Pflichtverletzung vor

Oppositionelle Mehrheit fordert Neuwahlen

Caracas – Das von der Opposition dominierte venezolanische Parlament hat dem Präsidenten Nicolas Maduro Pflichtverletzungen vorgeworfen. Der Staatschef werde seiner Verantwortung angesichts der schweren politischen und wirtschaftlichen Krise in dem südamerikanischen Land nicht gerecht, hieß es in einer am Montag verabschiedeten Erklärung. Die oppositionelle Parlamentsmehrheit forderte vorgezogene Neuwahlen.

Zuvor hatte der Oberste Gerichtshof bereits erklärt, der Nationalversammlung fehle die Kompetenz, dem Präsidenten Pflichtverletzung vorzuwerfen.

Krise

Venezuela leidet seit Monaten unter einer schweren Wirtschafts- und Versorgungskrise. Wegen des niedrigen Ölpreises verfügt das Land mit den größten Erdölreserven der Welt kaum noch über Devisen, um Waren zu importieren. Für das laufende Jahr erwartet der Internationale Währungsfonds (IWF) eine Inflationsrate von über 1600 Prozent.

Zudem lähmt der Konflikt zwischen Regierung und Opposition das Land. Ein geplantes Referendum zur Abwahl von Maduro hat der regierungstreue Oberste Gerichtshof ausgebremst. Der sozialistische Präsident macht eine Verschwörung der Eliten und des Auslandes für die Angriffe gegen ihn und die schlechte Wirtschaftslage verantwortlich. (APA, 10.1.2017)